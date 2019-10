Kurilovská o zásahu na akadémii: Polícia chce všetko spojené s prijímačkami

29.10.2019, 09:00 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

V priestoroch Akadémie Policajného zboru SR včera zasahovali policajti. Bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková potvrdila, že policajná razia s krycím názvom Učiteľ súvisí s vyšetrovaním trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Bližšie podrobnosti podľa nej poskytne polícia v nasledujúcich dňoch. TREND požiadal o rozhovor k aktuálnemu dianiu na škole rektorku akadémie Luciu Kurilovskú.

Polícia včera oznámila raziu v priestoroch štátnej vysokej školy, ktorú riadite. Študenti ani viacerí pedagógovia sa nedostali dnu, priestor bol ohradený páskou a v objekte pracovali príslušníci polície. Čo presne sa stalo?

Ráno prišla polícia do objektu Akadémie policajného zboru s tým, že idú vykonávať zaisťovací úkon podľa Trestného poriadku a to prehliadku nebytových priestorov. Polícia prišla aj s dozorujúcim prokurátorom, chcú mať k dispozícii všetky veci, ktoré súvisia so študijnými záležitosťami.

Koná sa vo veci alebo voči konkrétnej osobe?

