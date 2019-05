Kyjev je treťou najvyužívanejšou leteckou linkou z Bratislavy

14.05.2019, 15:54 | TASR

Kyjev sa zaradil k najvyužívanejším destináciám z Letiska M. R. Štefánika popri Londýne a Dubline. Počas prvých troch mesiacov tohto roka sa z hľadiska počtu vybavených cestujúcich umiestnilo hlavné mesto Ukrajiny na treťom mieste.

Ako informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková, prispel k tomu fakt, že do Kyjeva možno využiť z Bratislavy a späť dve letecké linky. Do Kyjeva-Žuljany dopravcom Wizz Air a Kyjeva-Boryspiľu dopravcom Ryanair. Päticu najúspešnejších destinácií dopĺňajú letecké linky do Moskvy, Milána a z nich.

Od začiatku januára do konca apríla vybavilo letisko v Bratislave spolu 541 884 cestujúcich, čo je o 7 percent viac ako v rovnakom období vlani. Uskutočnilo sa zároveň 7 569 letov.

„V apríli zaznamenalo letisko zároveň historický rekord – najvyšší počet vybavených cestujúcich v štvrtom mesiaci roka v celej histórii letiska, teda najviac aprílových cestujúcich za 68 rokov,“ priblížila V. Ševčíková. Spolu na prílete a odlete bolo podľa nej vybavených 156 234 pasažierov, o dve percentá viac ako v apríli 2018 a o 1 300 viac ako v rekordnom apríli v roku 2008.