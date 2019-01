Ľadovce v Grónsku sa topia štyrikrát rýchlejšie ako v roku 2003

22.01.2019, 20:59 | TASR

Grónske ľadovce sa topia štyrikrát rýchlejšie ako v roku 2003, a to aj na miestach, kde to experti doposiaľ nepredpokladali. Vyplýva to z najnovšej štúdie výskumníkov z americkej Ohio State University. Informovala o tom v utorok spravodajská televízna stanica Sky News.