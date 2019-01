Lajčák: Ostanem, kým to ľudia budú chcieť

05.01.2019, 09:05 | TASR

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) nerieši, čo bude po voľbách do Národnej rady (NR) SR v roku 2020 a teda nevie povedať, či by opäť prijal post šéfa diplomacie.

„Ani to nevylučujem, ani s tým nerátam, ani sa na to neupieram. Je to pre mňa ďaleko. Riešim to, aby sme dobre zvládli predsedníctvo v OBSE,“ konštatoval. Zopakoval, že je pripravený pracovať pre Slovensko, pokiaľ má Slovensko o neho záujem.

„Ak príde doba, a tá príde, že Slovensko nebude mať o moje služby záujem, tak verím, že bude pretrvávať záujem o moje služby v zahraničí,“ dodal. Nevylúčil návrat do európskych štruktúr ani svetových organizácii. Podľa svojich slov má skúsenosť s jedným aj druhým a oboje ho veľmi bavilo.

Jeho rozhodnutie závisí od zmysluplnosti konkrétnej ponuky. Bude to však riešiť, až keď to bude aktuálne. O kandidatúre v prezidentských voľbách povedal, že nevie, čo by ho presvedčilo kandidovať. „Cítim dôveru ľudí, ale naďalej mám silný pocit, že tým ľudia oceňujú prácu, ktorú vykonávam v oblasti zahraničnej politiky,“ uviedol.