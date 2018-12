Lajčák: Vnímanie V4 je pre postoje k migrácii pošramotené

27.12.2018, 18:07 | TASR

Naprávať imidž Vyšehradskej skupiny (V4) sa slovenskému predsedníctvu darí „striedavo,“ uviedol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Vnímanie V4 je podľa M. Lajčáka „pošramotené“ predovšetkým pre postoj k migrácii.

„To, že sme odmietli kvóty, je správny postoj. Sprevádzaný je však rétorikou, ktorá je zo strany európskych partnerov vnímaná ako neakceptovateľná,“ myslí si.

„Ide nám o to, aby sa partneri na nás nepozerali ako na jedno neidentifikovateľné územie, odkiaľ prichádzajú problémy. Chceme oddeliť tie procesy, ktoré prebiehajú vo vzťahu k Poľsku a vo vzťahu k Maďarsku od celkového vnímania regiónu,“ priblížil ďalej M. Lajčák.

Slovenské predsedníctvo vo V4 označil za „intenzívne.“ Jeho súčasťou sú stretnutia vo formáte V4 plus, v rámci ktorých má vo februári so skupinou rokovať napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová. Na jar by tiež na takéto podujatie mohol do Bratislavy opäť pricestovať francúzsky prezident Emmanuel Macron.

M. Lajčák vyzdvihol, že sa V4 podarilo dohodnúť na použití prostriedkov, ktoré vyčlenili na riešenie migrácie. Nakúpia sa za ne napríklad štyri lode pre líbyjskú pobrežnú stráž.