Lákavé dlhopisy, nereálne výnosy, nízke tržby a čudné prevody majetku

23.01.2020, 09:30 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Firma Helske podniká vo výrobe ekologických stavebných materiálov na Slovensku, vydáva dlhopisy v Česku a stavia starobince v Nemecku. Jej biznis model udivuje odborníkov.

V Česku sa darí trhu s firemnými dlhopismi oveľa viac ako na Slovensku.Tamojší trh je likvidnejší a príťažlivejší pre investorov. Aj preto láka investorov, ktorí prahnú po vyšších výnosoch v ére nízkych úrokov v bankách.

Najnovšie tam ide vydávať dlhopisy až az 1,5 miliárd českých korún ( 60 miliónov eur) dcérska firma slovenskej spoločnosti Helske, ktorá sa zameriava na výrobu stavebných omietok a sadrokartónu s použitím nanotechnológie.

Český denník E15.cz si všimol, že táto firma je veľmi ambiciózna v získavaní cudzích zdrojov cez dlhopisy. Jednak sľubuje investorom vysoké výnosy a jednak je na Slovensku v uplynulých rokoch stratová. Česká národná banka jej pritom dovolila v dlhopisovom prospekte neuvádzať údaje o svojom minulom podnikaní. Okolo firmy je však viac otáznikov.

Lákavé dlhopisy, nereálne výnosy

V Česku Helske sľubuje investorom päťpercentný ročný výnos na dlhopisoch. Na Slovensku bola ešte štedrejšia. Investorom sľubuje lákavý výnos sedem až osem percent, čo je podľa odborníkov vysoko nadštandardný výnos na slovenskom trhu.

„Je to na súčasné pomery vysoký úrok, jeden z najvyšších, aké sa na trhu pohybujú. Predpokladám, že pre investorov ide o pomerne vysoké podstupované riziko,“ myslí si riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.

Analytik J&T banky Stanislav Pánis si tiež myslí, že ide o pomerne vysoký výnos. Podľa neho tiež záleží na tom, aké dlhopisy firma vydáva, či sú zabezpečené, prípadne, akými aktívami a na čo chce použiť výťažok z predaja.

Pred troma rokmi TREND písal, že táto firma a jej dcéry spravili už na Slovensku najmenej tri emisie dlhopisov. Dohromady si cez ne chcela požičať do 21,5 milióna eur. O tom, že nejde o malé peniaze svedčia aj dáta z Národnej banky Slovenska, ktorá eviduje objemy dlhopisov nefinančných firiem. Mesačne sú to desiatky miliónov eur.

Kam idú peniaze

Helske pre denník E15 tvrdí, že získané zdroje z dlhopisov chce využiť na výstavbu domov pre seniorov najmä v Nemecku. To je ďalší pilier jeho biznisu okrem omietok.

Zaujímavešie je, kde končia peniaze z emisií dlhopisov – v britskej materskej firme Helske.

Podľa odborníkov to nemusí byť nič nezvyčajné, ale firma by mal byť v tomto transparentná. „V prvom rade o tom musia byť informovaní investori, ktorí si tieto dlhopisy kúpili. To znamená, že to musí byť uvedené v prospekte,“ myslí si M. Ovčarik.

Stratové dcéry a nízke tržby

Otázniky vyvoláva aj dosť neprehľadná holdingová štruktúra firmy Helske. Na Slovensku má táto firma viac ako 30 spoločností eseročiek aj akcioviek.

Podľa analytikov je každý holding jedinečný, preto je ťažko hovoriť o tom, či to je bežné. Väčšina z tých firiem je podľa portálu Finstat.sk stratová s minimálnymi tržbami. Najvyššie tržby mala eseročka Helske v roku 2017 vo výške 3,4 milióna eur, ale tie klesli na 800-tisíc eur v roku 2018, čím sa firma dostala do dvojmiliónovej straty. Helske pre E15.cz zlé finančné výsledky vysvetľuje tým, že firma sa v roku 2018 zmenila na holding a jej tržby sa rozdelili do viacerých dcérskych spoločnosti.

Ďalšia podozrivá vec, na ktorú upozorňuje český denník je, že Helskefichte, dcéra Helske na Slovensku, získala len emisiou dlhopisov za posledné dva roky 7,2 miliónov eur, čo to tvorí až 90 percent jej majetku. Podľa odborníkov ide o pomerne vysoký podiel cudzích zdrojov, ale záleží aj na tom v akom odvetví podniká a ako sú na tom z pohľadu zadlženia podobné firmy.

„Pri niektorých projektoch, ktoré sa takto financujú to nemusí byť anomália. Ale platí, čím väčší pomer cudzích zdrojov, získaných napríklad aj predajom dlhopisov, tým rizikovejší projekt,“ dodáva M. Ovčarik.

Prečo nie cez banky

Pri podnikaní firmy Helske sa núka ďalšia otázka. Prečo spoločnosť nejde pri rozvoji biznisu skôr formou bankových úverov, ktoré sú dnes veľmi lacné oproti drahšími dlhopisom.

Podľa odborníkov pri emisii dlhopisov má firma väčšiu voľnosť a slobodu pri podnikaní. Pri využívaní kapitálu, nemusí plniť veľa požiadavok, ktoré požadujú banky. „Navyše, niektoré biznisy nie sú banky ochotné financovať, lebo ich považujú za príliš rizikové,“ dodáva S. Pánis.

Banky sú navyše pri poskytovaní peňazí oveľa dôslednejšie z pohľadu hĺbkovej analýzy firmy a jej podnikateľských plánov.

„Banka často zakladá majetok firmy. Pravidelne vyhodnocuje hospodárenie firmy, plnenie dohodnutých pravidiel, plnenie finančných ukazovateľov, ktoré hovoria, aká je kvalita firmy,“ vysvetľuje M.Ovčarik.

Na čo sa pozerať pri investovaní do firemných dlhopisov výsledky hospodárenia z predchádzajúcich rokov

súčasné zadlženie

dĺžka podnikania

postavenie na trhu

vlastník emitenta

holdingová štruktúra firmy

jej biznis partneri

Pozor na kreditné riziko

Aj preto by mali byť investori do dlhopisov firmy Helske opatrní. Korporátne dlhopisy nesú so sebou najmä kreditné riziko teda schopnosť emitenta splácať svoje záväzky z takýchto dlhopisov.

„Investícia do dlhopisov je de facto poskytnutím pôžičky emitentovi na jeho podnikanie, s ktorým je spojené riziko,“ vysvetľuje Peter Majer, hovorca Národnej banky Slovenska.

Navyše v prospekte firmy a jeho emisných podmienkach sa investor nedozvie veľa o rizikách spojených s daným dlhopisom.

„Emisné podmienky sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu. Nemajú účel informačného dokumentu, ktorý obsahuje aj informácie o rizikách daného dlhopisu,“ vysvetľuje P. majer. Je to teda dokument len so základnými informáciami o právach medzi veriteľom a dlžníkom.

Navyše NBS síce kontroluje prospekt emitenta, ale len to či spĺňa formálne náležitosti. Vykonáva dohľad, nie audit. Emitenti sú spravidla nefinančné spoločnosti, ktoré nespadajú pod dohľad NBS.

Dlhopis firmy môže byť aj zabezpečený napríklad ručiteľom alebo nehnuteľnosťou. Ale ani to nemusí znamenať menšie riziko pre investora. NBS upozorňuje, že ručiteľom niekedy býva aj materská spoločnosť emitenta. To znamená, že zabezpečenie dlhopisu samé o sebe neznamená, že dlhopis je bezpečnejší.

Ďalšie riziko investovania do firemných dlhopisov na Slovensku je v tom, že je veľmi nelikvidný a pomerne malý, hoci v ostatných rokoch dynamicky rastie. Takže ak by sa investor rozhodol svoj dlhopis predať nemá veľmi komu. „Väčšina investorov drží dlhopisy do splatnosti a neobchoduje s nimi. A mnohé dlhopisy ani nie sú verejne obchodované,“ dodáva M. Ovčarik.