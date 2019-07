Ľavicový Berlín odkúpil späť kvôli rastu cien sprivatizované byty

20.07.2019, 17:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Mesto Berlín vykúpilo od súkromného vlastníka 670 bytov na slávnej Karl-Marx-Allee v centre mesta. Ide o reakciu na nedávne protesty proti rastu cien bývania v hlavnom meste. Začiatkom roka sme informovali, že o „znárodnení“ bytov v Berlíne sa vážne uvažuje a hybnou silou bola iniciatíva aktivistov pod názvom „Vyvlastniť Deutsche Wohnen“. Spor vyvolali vlani na jeseň obyvatelia bytoviek na ulici Karl Marx Allee, ktorá sa nachádza vo východnom Berlíne, a vzhľadom na cenu, je tam nájomné stále dostupné aj pre obyčajných smrteľníkov.

V Berlíne, kde až 85 percent obyvateľov žije v podnájme, demonštrácie vyvolala informácia, že realitná spoločnosť Predac chce previesť stovky bytov na najväčšieho berlínskeho vlastníka nehnuteľností Deutsche Wohnen. Práve táto spoločnosť sa stala najväčším tŕňom v oku aktivistov, pretože vlastní viac ako 110-tisíc bytov. Podľa aktivistov predstavuje typický príklad toho, že s bývaním v Berlíne je niečo v neporiadku. Do sporu sa neskôr vložilo aj vedenie mesta (aj z hľadiska politických bodov) a byty nakoniec odkúpilo samo. Byty tak získal za 90 až 100 miliónov eur štátom vlastnený fond Gewobag.

Odkúpenie bytov je súčasťou plánu mesta, ktorý si dal za cieľ obnoviť bytový fond, ktorý bol pritom sprivatizovaný. Bývanie musí byť pre obyvateľov Berlína aj naďalej dostupné, povedal nedávno primátor Michael Müller. „Preto budeme pokračovať v odkupoch bytov tak, aby mesto znovu získalo kontrolu nad trhom s nehnuteľnosťami,“ povedal primátor mesta. Vzťahy medzi mestom a firmou sú už dlhšie na bode mrazu. Firma nevylučuje, že časť portfólia predá dobrovoľne, ale nie všetko – mesto totiž plánuje odkúpiť 50-tisíc bytov z fondu Deutsche Wohnen. Vlani primátor dokonca povedal, že Berlín by mohol do budúcnosti zakázať nakupovať v meste nehnuteľnosti zahraničným firmám a dať im stopku podobne, ako sa to stalo na Novom Zélande.

Ďalšou možnosťou (okrem odkúpenia) je vyvlastnenie prázdnych domov či bytov. V jednom prípade k nemu už Berlín pristúpil. Len pred niekoľkými dňami sa k podobnému kroku odhodlala Barcelona. Tá začala vyvlastňovať dlhodobo prázdne nehnuteľnosti. Katalánske úrady môžu podľa zákona z roku 2006 vyvlastniť byty, ktoré sú vo vlastníctve firiem a zároveň sú aspoň dva roky prázdne.

Po dvoch rokoch mesto vlastníkov zvyčajne vyzýva, aby prenajali nehnuteľnosť na sociálne bývanie. Vyvlastnený byt v Barcelone sa nachádza v lukratívnej štvrti Besòs a vlastnila ho španielska banka BBVA, ktorá údajne na výzvy mesta nereagovala. Primátorka Barcelony Ada Colau plánuje rovnaký postup uplatniť u ďalších siedmich nevyužívaných nehnuteľností - všetky patria bankám.

