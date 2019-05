Le Penová mieri za víťazstvom, veľké sklamanie prezidenta Macrona

26.05.2019, 21:58 | TASR

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) vo Francúzsku sa stala podľa dvoch z prvých odhadov tamojších výsledkov euroskeptická strana Národné združenie (RN) Marine Le Penovej. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s tým, že ak by sa odhady potvrdili, šlo by o veľké sklamanie pre proeurópskeho prezidenta Emmanuela Macrona.