Legendárna firma Favorit mala skrachovať. Slovenský majiteľ správu odmieta

Slovenský podnikateľ Richard Galovič, ktorý je šéfom legendárnej značky bicyklov Favorit vo svojom vyhlásení vysvetľuje, že správy týkajúce sa krachu firmy nie sú úplné. V posledných dňoch sa objavili informácie o insolventnosti podniku. Aj napriek problémom, ktoré firmu sprevádzajú, chce jej šéf bicykle pod touto značkou ďalej vyrábať.

V posledných dňoch sa objavili správy o tom, ako v českých Rokycanoch už po tretíkrát končí výroba legendárneho bicykla Favorit. Po dvoch predchádzajúcich bankrotoch mala skončiť taktiež firma Favorit Manufacture, ktorej majiteľom bol slovenský podnikateľ Richard Galovič. Správu o krachu spoločnosti priniesol český portál Seznam.

Podnikateľ R. Galovič vstúpil do firmy v roku 2011. Vo svojom vyhlásení popisuje vývoj okolo firmy až do súčasnosti. Do firmy mal priviesť niekoľko investorov vrátane Michala Mička. V texte popisuje vzťah spoločnosti s pánom M. Mičkom za „neprehľadný a nekomfortný“.

„Situácia nakoniec viedla v júni 2018 akcionárov až k odstúpeniu od investičnej zmluvy s pánom M. Mičkom a ukončenie jeho pôsobenia ako akcionára, pretože nesplnil svoj záväzok poskytnúť rozvojový kapitál spoločnosti a následkom toho sa spoločnosť dostala do ťažkostí,“ píše sa vo vyhlásení.

Podľa slov R. Galoviča sa na jeseň 2018 rozhodlo valné zhromaždenie akcionárov Favoritu predať niektoré svoje podniky, pretože nebolo v silách akcionárov zabezpečiť ďalší „efektívny rast a rozvoj týchto podnikov“. V decembri 2018 boli podniky Favorit Bicykles a Favorit Manufacture predané zahraničným investorom. Spoločnosť Favorit Manufacture, teraz pod názvom RC Orange, podala návrh na insolventnosť, o ktorej bude rozhodovať súd. R. Galovič tvrdí, že boli do tej doby všetky záväzky voči štátu a zamestnancom splnené.

V závere textu slovenský podnikateľ uvádza, že pracujú na nových modeloch bicyklov pre český a slovenský trh.

Firmu Favorit okrem vyššie spomínaných problémov ťažia aj súdne spory. S dizajnérom Petrom Novákom sa firma súdi kvôli niektorým z jej modelov. Súd rieši odmeny za použitie dizajnu. „Žalujem Favorit o 1,5 milióna českých korún plus úroky z omeškania a nákladov na súdny spor, uviedol P. Novák pre portál E15. R. Galovič sa bráni, že nikdy nepredložil dôkazy o tom, že by niekedy vytvoril a odovzdal autorské dielo pre Favorit.