Lekári ignorujú štátny portál. Pacientov cez neho elektronicky neobjednávajú

Bude to onedlho pol roka, čo môžu lekári elektronicky objednávať svojich pacientov na vyšetrenia či zákroky cez štátny Národný portál zdravia. Záujem o službu eObjednanie však zatiaľ nie je takmer žiaden. Dôvodom môže byť, že štát vymyslel niečo, čo už dávno na trhu ponúkajú súkromné spoločnosti.

Od začiatku roka môžu chorí absolvovať návštevu lekára aj v rámci takzvaných doplnkových ordinačných hodín. Pacient si počas nich za ošetrenie platí sám a musí sa naň vopred elektronicky objednať. Ambulancie na to majú bezplatne sprístupnenú službu eObjednanie. Využívať môžu aj komerčné systémy, no údaje sa vždy musia odoslať do centrálneho kalendára na štátnom serveri.

Systém eObjednanie môžu lekári použiť aj pri objednávaní pacientov v rámci klasických ordinačných hodín. Môžu, ale zatiaľ tak príliš nerobia. Doteraz sa zaregistrovali len štyria poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a certifikované sú zatiaľ len dva informačné systémy ambulancií zo zhruba 70. Podmienkou, ak chce lekár využívať objednávací systém, je, aby mal certifikovaný softvér.

„Doteraz evidujeme nižší záujem zo strany lekárov, ktorý sa odráža aj v nízkom záujme zo strany dodávateľov ich informačných systémov o certifikáciu. Tak, ako bude rásť záujem u lekárov, bude vytváraný aj tlak na ich dodávateľov, aby sa certifikovali,“ povedal hovorca Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Boris Chmel.

„Je to vec poskytovateľov“

NCZI spustilo eObjednanie v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva, takzvaného eZdravia. Koľko stála konkrétne táto služba, neuviedli. Podľa B. Chmela to „bolo riešené v rámci riadnej servisnej zmluvy ako zmenové konanie“. Na otázku, čo hovoria na slabé využívanie eObjednania, uviedol, že je na poskytovateľoch, ako si chcú a budú manažovať svojich pacientov.

Funkciu elektronické objednávanie si lekári aktivujú v systéme eZdravie svojou elektronickou kartou. Pacienti sa na vyšetrenia objednávajú cez Národný portál zdravia, elektronický občiansky preukaz na to zatiaľ nepotrebujú. Potvrdenie objednávky môže prebehnúť automaticky alebo ju ambulancia schváli manuálne.

