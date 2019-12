Lekárom v Ohiu hrozia väzením aj smrťou. Za zákrok, ktorý veda ešte nepozná

Horšie je to však v pasáži, ktorá definuje lekárske postupy pre mimomaternicové tehotenstvo.

Od gynekológov a ďalších odborníkov sa vyžaduje nielenže neuplatniť interrupciu, čo je štandardný postup, ale reimplantovať embryo aj s tkanivom späť do tela – tam, kde malo skončiť, keby sa príroda nerozhodla inak – do maternice.

Mimomaternicové tehotenstvo sa odporúča vždy riešiť umelým prerušením. Inak je zdravie pacientky vo vážnom ohrození. Zoznam možných chorôb je dlhý a môže sa končiť aj smrťou. Zatiaľ nie je žiadna čarovná operácia, žiadna transplantácia, ktorá by to vyriešila inak.

V Ohiu to však okrem lekárov zrejme trápi málokoho.

V prípade porušenia predpisu je trest priam stredoveký – ošetrujúcemu lekárovi hrozí doživotné väzenie, prípadne trest smrti, lebo ide o takzvanú potratovú vraždu, ako ju zákon definuje.

O to cynickejšie znie (voľný) preklad základnej definície spornej pasáže:

Lekár... je povinný urobiť všetky možné kroky pre ochranu života nenarodeného dieťaťa pri zachovaní života matky. Jedným z takých krokov je, ak je to možné, pokus o reimplantáciu mimomaternicového tehotenstva do maternice.

The new Ohio HB413, p.184: To avoid criminal charges, including murder, for abortion, a physician must “…[attempt to] reimplant an ectopic pregnancy into the women’s uterus”



I don’t believe I’m typing this again but, that’s impossible.

We’ll all be going to jail@ACOGAction pic.twitter.com/KtnNRShZLW