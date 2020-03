Len spoločné koronadlhopisy zachránia Európu pred hlbokou krízou

31.03.2020, 17:30 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Krajiny EÚ budú potrebovať spoločné európske dlhopisy, inak krízu nezvládnu. Mali by mať rovnaké úroky pre všetky štáty eurozóny a suma by bola napríklad jeden trilión eur, tvrdí v rozhovore pre TREND Grégory Claeys, ekonóm z bruselského think tanku Bruegel.

V rozhovore sa dočítate: Na čo sú dobre spoločné koronadlhopisy eurozóny

V akej výške by mali byť

Prečo treba pomáhať Taliansku

Ako rýchlo príde ozdravenie ekonomiky

Ministri financií štátov eurozóny sa minulý týždeň dohodli, že využijú Európsky stabilizačný mechanizmus (euroval), ktorý by vedel požičať štátom až do výšky dvoch percent ich HDP. Bude to stačiť?

V prvom rade, ministri sa na forme pomoci ešte nedohodli definitívne a nevydali ani spoločné vyhlásenie. Čo sa týka výšky pomoci, tak to určite stačiť nebude. Keď sa pozriete, koľko už vlády minuli a minú na boj proti koronavírusu, tak to bude veľmi drahé. Takže využitie eurovalu považujem skôr za prvý krok pomoci, ktorý nebude dostatočný.

Mali by túto pomoc nasledovať aj vyššie fiškálne záchranné balíčky od vlád?

Aj tie pomôžu len čiastočne. Krajiny budú potrebovať ešte niečo silnejšie, a to sú spoločné európske dlhopisy, ktoré by boli čiastočne manažované eurovalom. Mali by byť s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetky štáty eurozóny, aby sme bojovali proti kríze rovnakým nástrojom.

V akej výške by sa mohli vydať?

Dlhopisy by mohli byť vo výške napríklad jeden trilión eur. Mohol by ich vydať priamo euroval, ale jeho kapitál by musel byť navýšený, keďže teraz má len 410 miliárd eur. Tieto dlhopisy by uľahčili prácu Európskej centrálnej banke pri záchrane ekonomík. Tiež jednorazové koronabondy, ktoré by kryli spoločné výdavky na boj s krízou, by mohli byť užitočné. Ďalšia možnosť je

