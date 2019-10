Na letisko v Sliači pôjdu milióny. Nevyhovuje americkým stíhačkám

02.10.2019, 10:57 | TASR

Rezort obrany chce zrekonštruovať a zmodernizovať leteckú základňu Sliač. Predpokladané náklady sú 55,38 milióna eur. Návrh v stredu odsúhlasila vláda.

Dôvodom investície je nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedá technickým požiadavkám na prevádzkovanie nových stíhačiek F-16. „Nerealizovanie minimálnych odporúčaných zmien dodávateľom leteckej techniky by spôsobilo obmedzenia pri prevádzke novej leteckej techniky a nebolo by zabezpečené dodržanie záručných podmienok,“ priblížilo ministerstvo v návrhu.

Výdavky chce hradiť ministerstvo obrany z vlastného rozpočtu. Presné náklady budú známe po uskutočnení verejného obstarávania. Rekonštrukcia by mala pozostávať z troch častí. V rámci prvej by sa rozšírili rolovacie dráhy smerom k vzletovej a pristávacej dráhe a vybudovali by sa ďalšie rolovacie dráhy. Preinvestovať by sa malo 39,8 milióna eur.

Neprehliadnite Nie je to prvá havária stíhačky na Slovensku

O stíhačky MiG-29 sa starajú na letisku Sliač ruskí technici, čo je neštandardná...

Druhú časť projektu tvorí rekonštrukcia a modernizácia leteckej základne. Zahŕňa napríklad výstavbu umývacieho zariadenia na lietadlá, rekonštrukciu trafostanice či vybudovanie nového vchodu od obce Sielnica. Ministerstvo vyčíslilo predpokladané náklady na viac ako 13,8 milióna eur. Tretiu časť projektu predstavuje rekonštrukcia hál Husár 1 až 3 v hodnote vyše 1,76 milióna eur.

„Realizáciu jednotlivých častí rekonštrukcie a modernizácie stavby je potrebné uskutočniť synchrónne, keďže je podmienená výlukou letiska na Sliači,“ uviedol rezort v materiáli.

Rozsiahla rekonštrukcia prebieha najmä kvôli nákupu nových stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby, ktoré nahradia dosluhujúce stíhačky MiG-29. Prvé štyri stíhačky F-16 by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023.