Liberalizmus je prežitok, tvrdí Putin

28.06.2019, 16:46 | Jaroslav Fabok

Vladimír Putin pred samitom G20, ktorý sa uskutočnil v japonskej Osake, mal v rozhovore pre Financial Times vyjadriť presvedčenie, že idea liberalizmu je zastaralá. Liberalizmus mal naplniť svoj účel v momente, keď sa verejnosť začala vymedzovať proti multikulturalizmu, imigrácii a otvoreným hraniciam. Podľa V. Putina by liberáli nemali jednoducho diktovať čokoľvek a hocikomu takým spôsobom, ako to robili počas uplynulých desaťročí.