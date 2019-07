Liberálne strany s KDH predstavia dohodu pred parlamentnými voľbami

01.07.2019, 19:46 | TASR

Predsedovia troch mimoparlamentných politických strán, Miroslav Beblavý zo Spolu, Michal Truban z Progresívneho Slovenska (PS) a Alojz Hlina z KDH sa na pondelkovom stretnutí zhodli, že do desiatich dní verejnosti predstavia dohodu, ktorá vytvorí základ pre nový štýl komunikácie. Mala by tiež upraviť vzťahy strán do parlamentných volieb.