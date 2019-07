Príliš preplnené nebo: V jeden deň bolo na oblohe 230-tisíc lietadiel

Portál monitoruje lety od roku 2006. Letiská po celom svete spolu s aerolíniami už deň predtým, v stredu 24. júla 2019, zaznamenali dovtedy najrušnejších 24 hodín na nebi, keď sa za jeden deň uskutočnilo okolo 225-tisíc letov. Stredajší rekord však bol prekonaný nasledujúci deň. Flightradar24 dodal, že je pravdepodobné, že v najbližších dňoch môže byť vďaka vrcholu aktuálnej dovolenkovej sezóny znova pokorený.

Čísla zahŕňajú všetky lety nákladných, komerčných aj súkromných lietadiel, helikoptér či vyhliadkových lietadiel. Štatistika z dôvodu citlivosti neobsahuje údaje o vojenských letoch. Najviac preplnený vzdušný priestor sa nachádza v Európe a Severnej Amerike.

Following Wednesday’s 225,000 flight day, yesterday we tracked 230,000 flights. Possible today will be even busier.



You can follow flights live at https://t.co/1hk0cAeBPB or download of our free app for iOS and Android at https://t.co/f99qumJeIk to follow wherever you are. pic.twitter.com/cCSfHbBIOB