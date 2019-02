LIVE: Prezidentská debata TRENDU s piatimi najsilnejšími kandidátmi

05.02.2019, 17:14 | TREND.sk

Pozvanie na debatu prijali Zuzana Čaputová, Štefan Harabin, Milan Krajniak, Róbert Mistrík a Maroš Šefčovič. Sledujte živý prenos z KC Dunaj spolu s nami. Kandidáti odpovedajú aj na to, ako budú postupovať pri zostavovaní novej vlády, či budú lustrovať kandidátov na ministrov, či by vymenovali Roberta Fica za ústavného sudcu, či považujú Rusko za medzinárodno-politickú hrozbu a akých ľudí by si so sebou priviedli do prezidentského paláca. Moderátormi večera sú Eva Mihočková a Marián Leško.