Lowcosty a aerolínie z USA kraľujú rebríčkom v počte cestujúcich

26.07.2019, 09:11 | Ján Blažej

Americká lowcostová aerolínia Southwest Airlines prepravila vlani 163,6 milióna cestujúcich – takmer o šesť miliónov viac než rok predtým – a stala sa najväčšou leteckou spoločnosťou na svete. Vyplýva to z oficiálnych štatistík o leteckej doprave vo svete, ktoré na svojom nedávnom valnom zhromaždení v Soule zverejnilo Medzinárodné združenie leteckých dopravcov IATA.

Svetovou dvojkou sú americké Delta Air Lines so 152,2 (plus 6,3) milióna a trojkou American Airlines s 148,1 milióna pasažiermi. Najväčšou európskou spoločnosťou je Ryanair s 136,7 milióna na štvrtom mieste v poradí a ázijskými China Southern Airlines so 103,9 milióna cestujúcimi na šiestom meste v poradí. IATA. Celkovo aerolínie na svete prepravili vlani vyše 4,3 miliardy cestujúcich a v tomto roku by to malo byť podľa prognóz IATA 4,6 miliardy.

Nemecký mesačník AeroInternational však vo svojom augustovom čísle, ktoré sa už predáva, upozornil, že v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave majú jednotlivé aerolínie iné zastúpenie. Tri najväčšie americké spoločnosti a China Southern Airlines vozia väčšinu svojich pasažierov na vnútroštátnych linkách vo svojich veľkých krajinách.

Veď v USA na domácich linkách cestovalo vlani 587 a v Číne 515 miliónov cestujúcich. Európskym aerolíniám platí s výnimkou spoločnosti Emirates prvá desiatka najväčších v medzinárodnej doprave.

Najväčším dopravcom na medzinárodných linkách je írsky lowcost Ryanair (136,1 milióna cestujúcich a spolu s Emirates (59,1 milióna) sú dokonca spoločnosťami, ktoré lietajú iba na medzinárodných spojoch. V prvej desiatke sú traja tri ďalšie európske lowcostové spoločnosti – easyJet zo Spojeného kráľovstva, maďarský Wizz Air a Norwegian.

IATA upozorňuje na veľkú expanziu tohto druhu dopravy. Vlani prepravili 1,3 miliardy pasažierov – o 11,4 percenta viac než rok predtým. Rast sa čakáva aj v tomto roku, ale dopravcovia sa budú potýkať s dopadom cien leteckého paliva, Začiatkom vlaňajška stál jeden barel 80 amerických dolárov a koncom roku až 96 dolárov.