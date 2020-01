ĽSNS ako víťaz volieb či nedobrí premiéri. O čom bol prezidentský obed

17.01.2020, 17:10 | TASR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude po parlamentných voľbách z dôvodu rešpektu vôle ľudu rokovať s víťazom volieb aj v prípade, ak to bude ĽSNS. Neznamená to však, že lídra strany poverí zložením vlády a že by sa mu to podarilo. Povedala to po spoločnom novoročnom obede s bývalými prezidentmi Rudolfom Schusterom, Ivanom Gašparovičom a Andrejom Kiskom.