Lubyová: Kreditové príplatky rušíme, ale učitelia o nič neprídu

Rezort školstva ruší kreditové príplatky, no súčasne tvrdí, že učitelia o nič neprídu. Nový systém príplatkov za profesijný rast podľa šéfky rezortu vraj nebude trpieť vážnymi chybami svojho predchodcu, pretože Slovensku pomôžu experti OECD a kontrola školení bude silnejšia. Ministerka školstva Martina Lubyová v rozhovore pre TREND obhajuje nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý predložila parlamentu. Upozorňuje v ňom aj na plánované zmeny vo výučbe cudzích jazykov či zavedenie horného stropu veku aktívnych učiteľov.

Učitelia považujú zrušenie kreditových príplatkov za nespravodlivé. Išlo aj o jednu z požiadaviek štrajkujúcich pedagógov, ktoré akceptovali exministri Čaplovič a Jurzyca. Prečo ste siahli po takom radikálnom kroku?

Zavádzame nové príplatky za profesijný rast a v novom systéme ostáva pravidlo siedmich rokov. Pretože nemôžeme v rámci celoživotného vzdelávania za jeden krátky kurz vyplácať príplatok doživotne.

Ak je princípom celoživotného vzdelávania, že človek nemôže ustrnúť a musí sa vzdelávať celý život, tak predsa nemôžete tvrdiť, že kompetencie, ktoré ste získali pred 50 rokmi máte už naveky aj s príplatkom. Bolo to zohľadnené aj v predošlom zákone, keď kreditový príplatok mal platnosť sedem rokov a všetci na to boli zvyknutí. My to len preklápame do nového zákona.

Pôvodný zákon počítal s platnosťou kreditov na sedem rokov, vaši predchodcovia však ustúpili požiadavkám učiteľov a odkladali ustanovenie o obmedzenej lehote ich platnosti. A začiatkom minulého roka neobmedzená platnosť kreditov nadobudla účinnosť zo zákona.

To bolo preto, lebo nevedeli politicky presadiť trvalé zvýšenie platov a museli sa utiekať ku kreditovému systému. Tieto dve veci sa zamieňali. Kredity mali suplovať trvalé navyšovanie platov. My sme v inej situácii. Platy sa zvyšujú o dva krát desať percent a kredity riešime samostatne.

Na prechodnú dobu sme nechali otvoriť systém a kredity platiť akoby na neurčitú dobu. Komunikovali sme však, že je to dočasné a preto, že prechádzame na nový systém. Nemohli sme urobiť prechodné ustanovenie, lebo sme nevedeli, ako sa nanovo pomery upravia.

Vy ste pustili do účinnosti právnu normu a súčasne ste ohlásili, že pozor, neberte ju vážne, pretože prejdeme na nový systém?

Nie, my sme ohlásili, že tá norma má charakter prechodného ustanovenia do nastavenia nového systému. Keď sme prišli, začali sme systém prestavovať a ten proces trval dlhšie ako sme predpokladali, pretože chceli s nami rokovať odbory a učiteľské organizácie.

Mohli sme pokojne dať ďalšie odkladacie ustanovenie na tri roky, ale chceli sme už učiteľom dopriať nový systém, aby sa pomery zlepšili. S tým, že sme komunikovali zachovanie sedemročnej lehoty. Musíte uznať, že kompetencie sa musia časom obnovovať a príplatok za krátkodobé vzdelávanie naveky nie je dobrý. To je koncepcia celoživotného vzdelávania. To je filozofia, ktorá zlepšuje celý systém.

Prečo neodpojíte platy od vzdelávania, ako to odporúčajú odborníci aj Inštitút vzdelávacej politiky ministerstva školstva? Toto spojenie prinieslo množstvo negatívnych dôsledkov.

Keby sme celý balík peňazí určený na kreditové príplatky naliali do systému, nevedeli by sme garantovať, že by sa učiteľom dostali do platov v takom objeme, ako teraz. Mnohí učitelia by prišli o kreditové príplatky, ale ušetrené peniaze by sa im adekvátne nepreliali do platov. A z toho by bola ešte väčšia nespokojnosť. Systém je vysoko decentralizovaný a my nemáme dosah na konkrétne platy konkrétnych učiteľov.

Kreditové príplatky sú viazané na konkrétnych učiteľov. Môžete urobiť hrubú čiaru za minulosťou, vyplácať každému taký príplatok, aký dosiahol a začať nanovo s lepším systémom.

