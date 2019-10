Lubyovej chcú vziať miliardy eur na vedu, čerpanie eurofondov má zabezpečiť Érsek

14.10.2019, 17:30 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Slovensku hrozí prepadnutie sto miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie. Dôvodom je nízke čerpanie eurofondov, ktoré slovenskej vláde na tento účel schválila Európska komisia. Zodpovedný rezort – ministerstvo školstva aktuálne pod vedením Martiny Lubyovej (nom. SNS) totiž po šiestich rokoch vyčerpalo len 12,07 percenta z viac ako dvoch miliárd eur. Riešením problému má byť presun peňazí na ministerstvo dopravy. O presune medzi ministerstvami SNS a Mostu-Híd bude zrejme rokovať koaličná rada.

Rada vlády pre vedu, výskum a inovácie v piatok výraznou väčšinou odporučila kabinetu Petra Pellegrinho (Smer-SD) zlúčiť eurofondový program, v ktorom sa nedarí čerpať, s programom, ktorý patrí v čerpaní medzi premiantov. Spriemerovaním výsledkov týchto dvoch programov by došlo k výsledku, pri ktorom by Brusel vedel prižmúriť oko a od škrtania upustiť. Podobné riešenie v minulosti prešlo aj Rumunsku.

Spomínaným premiantom v čerpaní je Operačný program Integrovaná infraštruktúra, za ktorý zodpovedá ministerstvo dopravy a výstavby pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd). Program zameraný na výstavbu diaľnic či železníc získal od Bruselu zelenú na takmer štyri miliardy eur, z ktorých minul ku koncu minulého mesiaca 35,7 percenta.

„Tento návrh prišiel zo strany ministerstva financií ako jediný známy spôsob záchrany prepadnutia peňazí – dekomitmentu z Operačného programu Veda a inovácie v roku 2019,“ vyhlásil vicepremiér a predseda rady vlády pre vedu Richard Raši. Návrh podľa neho pripúšťajú ako zatiaľ jediný možný aj zástupcovia Európskej komisie.

Iný návrh na vyriešenie situácie nikto nepredložil a aj toto riešenie podlieha schváleniu Európskej komisie. „Nazvala by som to účtovným riešením, ktorým sa dá znížiť riziko určitého dekomitmentu,“ povedala po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády ministerka školstva M. Lubyová. Na Rade vlády pre vedu hlasovala proti zlúčeniu operačných programov.

Richard RašiZdroj: Matej Kalina / NMH

R. Raši aj M. Lubyová pritom tvrdia, že peniaze určené na vedu a výskum nestratia svoje určenie. „Toto neznamená, že by prostriedky na vedu a výskum prechádzali napríklad na diaľnice. Prostriedky nášho operačného programu vo výške 2,1 miliardy eur boli už na 95 percent vyhlásené do výziev, zazmluvnené a mnohé už aj vyčerpané. To znamená, objem stále nie je ohrozený a všetko, čo bolo v rámci nášho operačného programu, pôjde na vedu a výskum,“ dodala na adresu OP Výskum a inovácie.

Aj preto nepovažuje hroziaci dekomitment za fiasko. „Nepovažovala by som to za zlyhanie, ale skôr za úspech, že už to máme všetko v osi a nikto už na tie prostriedky nemôže siahnuť.“ V roku 2017 už v tomto programe prepadlo Slovensku 24 miliónov eur, v roku 2018 až 83 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie. Ide najmä o dedičstvo exministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS), ktorému Brusel zastavil dve 300-miliónové výzvy v danom programe.

Rektori proti

Proti presunu sa už ozvali aj rektori technicky a výskumne orientovaných vysokých škôl. „Presun celého operačného programu na sklonku programového obdobia pod nový riadiaci orgán vnímame ako nebezpečný experiment, ktorého výsledkom môže byť ďalšie zhoršenie už teraz mimoriadne kritickej situácie,“ tvrdí šéf Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslav Fikar a lídri ďalších šiestich univerzít.

Školy už niekoľko rokov skladujú v zásuvkách projekty, ktoré mali byť financované práve z prostriedkov nečerpaného eurofondového programu v gescii ministerstva školstva. Vstup nového hráča, ministerstva dopravy, a zmeny úloh a kompetencií oboch rezortov by situáciu mohli skomplikovať natoľko, že by nebolo ohrozených len sto miliónov eur, ale veľká časť zo sumy 1,7 miliardy eur, ktorá v programe ostala.

Rektori chcú preto od vlády garancie, že administrácia programu sa zrýchli, pravidlá prebiehajúcich výziev sa nezmenia a peniaze programu ostanú vedeckým inštitúciám k dispozícii v plnom rozsahu.

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie odporučila zlúčiť dva eurofondové programyZdroj: LinkedIn

„Rizikom je, že do procesu vstúpi ďalší orgán, čo môže spomaliť proces čerpania a zvýšiť riziko, že prídeme o celých 1,7 miliardy eur. Toto riziko sa budeme musieť snažiť odstrániť,“ potvrdzuje člen rady vlády a prezident Rady vysokých škôl Martin Pupala. Rada bola podľa neho postavená pred hotovú vec, keď podklady na jej rokovanie prišli deň pred zasadnutím a návrh na zlúčenie oboch operačných programov až priamo na mieste.

Vicepremiér R. Raši trvá na tom, že ak by sa operačné programy nezlúčili, v roku 2019 by hrozilo, že Slovensko bude musieť vrátiť z Operačného programu Výskum a inovácie sto miliónov eur. Návrh mal byť pôvodne prerokovaný na pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády spolu s rozpočtom, v programe sa napokon vôbec neobjavil.

Podľa informácií TRENDU by sa malo o presune 1,7 miliardy eur pod Most-Híd rokovať na pondelkovej koaličnej rade. „Koaličná rada by mala zasadnúť hlavne kvôli štátnemu rozpočtu, program sa, samozrejme, dá rozšíriť o ďalšie body, o ktorých zatiaľ nemáme žiadne informácie,“ povedala hovorkyňa koaličnej strany Most-Híd Klára Magdeme.

Peniaze na betón

Opoziční odborníci sú presvedčení, že riešenie bude znamenať okresanie prostriedkov na vedu a výskum. „S veľkou pravdepodobnosťou tieto presunuté peniaze nepôjdu na vedu a výskum,“ tvrdí europoslanec Peter Pollák (OĽaNO). Ak by totiž rezort školstva vedel minúť peniaze na tento účel, dosiahol by podľa neho oveľa vyššiu mieru čerpania. Vláda sa preto podľa neho snaží zachrániť peniaze aspoň presunom na rezort dopravy, ktorý ich dokáže využiť na výstavbu diaľnic.

Ministrom školstva za SNS bude Peter PlavčanZdroj: SITA

Expert strany SaS na eurofondy Ján Rudolf považuje toto riešenie v súčasnej situácii za poslednú rozumnú možnosť, ktorá koaličným politikom ostala. „Súčasne treba povedať, že je veľmi pravdepodobné, že cenou za zachránených sto miliónov eur bude to, že peniaze z tohto programu už pôjdu len do betónu a asfaltu,“ dodal.

Údaje ministerky M. Lubyovej o zazmluvnení alebo zaradení 95 percent zdrojov operačného programu do výziev na vedu a výskum sú podľa neho postavené na vode. „Plavčan mal zazmluvnených tristo miliónov eur, niektoré zmluvy boli dokonca aj podpísané a nič z toho nebolo,“ podčiarkol.

Súčasná situácia v rezorte je dedičstvom P. Plavčana na čele ministerstva. Ten vyzval firmy a univerzity, aby súťažili o dva 300-miliónové balíky na vedu a výskum. Keď rezort napokon zverejnil firmy, ktoré uspeli v boji o peniaze, ukázalo sa, že sú medzi nimi pochybné garážové spoločnosti a projekty hodnotili ľudia bez expertízy v danej vedeckej oblasti. Peniaze pre firmy, ktoré uspeli, Brusel odmietol preplatiť.