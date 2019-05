Lubyovej dymová clona. Načo ministerka potrebuje expresnú novelu zákona

22.05.2019, 13:30 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Ministerstvo školstva koncom roka 2018 rozdelilo viac ako 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja. Prideľovanie peňazí ale sprevádzalo množstvo pochybností. Nesedeli údaje na hodnotiacich hárkoch, podporu dostali aj celkom neznáme firmy.

Okresný úrad v Bratislave preveruje podnet, podľa ktorého značnú časť peňazí ministerstvo školstva rozdelilo v rozpore so zákonom. Za rozdeľovanie finančných stimulov na výskum a vývoj tak ministerke Martine Lubyovej (nominantka SNS) hrozí pokuta do 700-tisíc eur. K názoru, že pri rozdeľovaní stimulov bol porušený zákon, sa prikláňajú viacerí právnici i ministerstvo spravodlivosti.

Každá spoločnosť, ktorá obchoduje so štátom, alebo od neho dostane napríklad dotácie, totiž musí byť zapísaná v takzvanom registri partnerov verejného sektora. Slúži na to, aby bolo jednoducho možné zistiť, kto naozaj za firmou stojí a z biznisu so štátom profituje.

Neprehliadnite Pozrite si, ktoré firmy získali najviac peňazí cez stimuly na výskum a vývoj

Ministerstvo školstva doposiaľ rozdelilo stimuly pre výskum za 86 miliónov eur

Pozrite si, ktoré firmy získali najviac peňazí cez stimuly na výskum a vývoj Komu a ako najviac prospeli vládne stimuly

Štát v uplynulých desiatich rokoch podporil vývoj lietajúceho auta, diagnostiky...

Ide o súčasť takzvaného protischránkového zákona, ktorý mal zabrániť tomu, aby na biznise so štátom profitovali pofidérne firmy s nejasnou vlastníckou štruktúrou. V registri musí byť zapísaná každá spoločnosť, ktorá jednorazovo od štátu dostane viac ako 100-tisíc eur alebo viac ako 250-tisíc eur za kalendárny rok.

Všetky spoločnosti, ktoré od ministerstva školstva stimuly obdržali, spadajú pod požadované kritériá. Napriek tomu ministerstvo urputne odmietalo priznať, že urobilo chybu, a vyhováralo sa na nejednoznačný zákon. Stopy chce teraz zamiesť novelou zákona o stimuloch, ktorá je podľa odborníkov absolútne zbytočná. V utorok ju poslanci odsúhlasili v prvom čítaní.

Vysoká pokuta

Keď sa rozdelenie peňazí v rozpore so zákonom po prvý raz dostalo na verejnosť, ministerstvo školstva argumentovalo, že podľa zákona o stimuloch, na základe ktorého postupovalo, podporené firmy nie sú povinné byť v registri zapísané. S týmto právnym názorom však zostalo osamotené, nesúhlasil s ním ani minister spravodlivosti Gábor Gál z Mosta-Híd.

„Účelom a zmyslom protischránkového zákona je odkryť, kto je konečným užívateľom výhod, a zamedziť netransparentnému prideľovaniu dotácií,“ vyhlásil G. Gál ešte začiatkom januára s tým, že podľa informácií ministerstva spravodlivosti bola časť zmlúv na poskytovanie stimulov podpísaná v rozpore so zákonom.

Ministerke M. Lubyovej kvôli tomu podľa ministerstva spravodlivosti hrozí pokuta do výšky stotisíc eur za každé jedno pochybenie. Keďže nezapísaných firiem bolo v čase obdržania dotácie sedem

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť