Lučanský obhajuje kontroly. Polícia vraj postupovala podľa uznesenia vlády

08.04.2020, 15:16 | TASR

Polícia postupovala v zmysle uznesenia vlády. Uviedol to policajný prezident Milan Lučanský po tom, ako predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) napísal na sociálnej sieti, že mali byť policajné kontroly v súvislosti s obmedzením slobodného pohybu náhodné.

„Polícia postupovala v zmysle uznesenia vlády, v ktorom boli naformulované výnimky. Tie sme zohľadňovali pri príprave rozkazu prezidenta Policajného zboru pre hliadkovú činnosť policajtov,“ povedal M. Lučanský.

Policajný prezident zároveň dodáva, že sa s týmto rozkazom stotožnilo aj vedenie rezortu vnútra. „Kontroly mali byť náhodné. Zrána sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk. Napriek tomu - nehaňme ich za to. Malo by to byť už v poriadku,“ uviedol na sociálnej sieti premiér. Svoj status však neskôr zmazal.

Rezort aj polícia vyzývajú občanov, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné. Dôvod na cestu mimo okresu je potrebné hodnoverným spôsobom preukázať. Ak policajti zistia, že niekto porušil zákaz neopodstatnene, podľa slov rezortu ho otočia naspäť. Ministerstvo vnútra upozorňuje tiež na možné pokuty vo výške 1 659 eur.

Od stredy rána sa tvoria na mnohých miestach Slovenska rozsiahle dopravné kolóny v súvislosti s kontrolovaním obmedzenia pohybu, ktorý vyhlásila vláda SR.