Lučanský rozpustil vyšetrovací tím a nový japonský cisár: Najdôležitejšie správy dňa

22.10.2019, 18:30 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Japonsko má nového cisára

Japonský cisár Naruhito sa zasadnutím na takzvaný chryzantémový trón oficiálne chopil úradu. Tamojšia vláda kvôli tomu vyhlásila aj mimoriadny štátny sviatok. Nový cisár počas slávnostnej ceremónie potvrdil, že v súlade s japonskými zákonmi prevezme svoju zodpovednosť ako symbol štátu a jednoty japonského ľudu. Cisár Naruhito sa stal v poradí 126. japonským panovníkom. Na tróne vystriedal svojho otca Akihita, ktorý sa úradu vzdal 30. apríla 2019. Dynastia japonských cisárov je najdlhšie vládnucou dynastiou sveta. Cisári z tohto rodu vládnu krajine už najmenej 1 500 rokov.

Bankový odvod zhorší stabilitu celého sektora

Predĺženie platnosti bankového odvodu na Slovensku ohrozí finančnú stabilitu sektora. Upozornila na to Slovenská banková asociácia po tom, ako minulý týždeň Koaličná rada požiadala ministra financií Ladislava Kamenického, aby na najbližšiu schôdzu parlamentu predložil legislatívne riešenie predĺženia platnosti osobitného bankového odvodu. Náš bankový sektor sa podľa asociácie radí medzi najstabilnejšie v Európe, nepoložila ho ani kríza. No problémom je to, že jeho odvodové zaťaženie je jedným z najvyšších v Európe.

Prezident Policajného zboru Milan Lučanský rozpustil vyšetrovací tím „Kuciak“. Ako poukázal, vyšetrovací tím už nemá opodstatnenie vzhľadom na to, že bola v pondelok podaná obžaloba. V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zabili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, podal prokurátor obžalobu na Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa.

Čínsky špecialista na batériové články CATL začal s výstavbou továrne v nemeckej spolkovej krajine Durínsko. Na európskom trhu, kde vidia vďaka rozmachu elektromobility obrovský dopyt a širokú klientelu, chcú Číňania získať dominantné postavenie. Medzi stále malú konkurenciu vstupujú v najbližších piatich rokoch obriou investíciou v objeme takmer dve miliardy eur. Fabriku na výrobu batérií pre elektromobily umiestnia do durínskeho mesta Arnstadt vo východnej časti Nemecka.

Nemecká Commerzbank, ktorá vlastní v mBank 69,3 percenta, sa v septembri rozhodla odpredať svoj podiel. Zinkasovať by za ňu mohla okolo dvoch miliárd eur. Utŕžené peniaze chce využiť na rozvoj internetového bankovníctva. mBank by mohla skončiť v rukách jedného zo svojich najväčších konkurentov. Záujem o ňu prejavila najväčšia poľská banka PKO, ktorú ovláda štát. Generálny riaditeľ PKO Zbigniew Jagiello podľa agentúry Reuters povedal, že ak príde verejná ponuka na predaj mBank, je povinnosťou PKO analyzovať tieto aktíva.

Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) si mal cez Mariana Kočnera u jemu blízkej redaktorky dohadovať „riadený rozhovor“ v slovenskom týždenníku Plus 7 dní. Informoval o tom líder hnutia OĽaNO Igor Matovič na utorkovom tlačovom brífingu. I. Matovič vyzval M. Glváča, aby odstúpil z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR, inak zverejní aj zvyšok jeho komunikácie. Apeloval aj na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby tlačil na jeho odvolanie. Na otázku, ako získal komunikáciu, odpovedal, že svoje zdroje neprezradí. „Budú zrejme voči mne nejaké sankcie, mne to nevadí,“ povedal s tým, že verejný záujem je dôležitejší a pravosť komunikácie garantuje. Na otázku, či má k dispozícii aj komunikáciu medzi nimi z obdobia po vražde, odpovedal, že nie.

Poznámka: Týždenník Plus 7 dní rovnako ako týždenník TREND a TREND.sk patria do mediálnej skupiny News and Media Holding, ktorá patrí finančnej skupine Penta.