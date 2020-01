Lunterovci otvorili Pandorinu skrinku dopravy. Narazili na skrytých kostlivcov

29.01.2020, 16:00 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Spor medzi Banskobystrickým krajom a regionálnym dopravcom SAD Zvolen poukazuje na hlbšie problémy autobusovej dopravy na Slovensku. Nedostatok efektívnosti, netransparentnosť v cenách, spleť spriaznených firiem, lokálne monopoly a dotované ceny lístkov krivia trh.

Prímestská autobusová doprava nie je taká atraktívna ako lacnejšie vlaky či pohodlnejšia doprava osobným autom. Je však vo verejnom záujme, aby autobusy chodili aj do dedín, kde sa to neoplatí. SAD-ky sú pološtátne alebo súkromné firmy a verejnú dopravu by nerobili, ak by za to nedostávali od samosprávnych krajov dotácie.

„Ak by bolo komerčné cestovné, tak by si vyberali čerešničky na torte a jazdili by len na ziskových trasách,“ vysvetľuje riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký. Tak to robia napríklad vlakoví dopravcovia ako Regiojet.

„Ak by mala byť verejná osobná doprava v jej súčasnom rozsahu vykonávaná za trhovú tarifu, narástla by cena lístkov na približne trojnásobok,“ odhaduje hovorkyňa Žilinského kraja Martina Remencová.

Drahú verejnú dopravu by využívalo ešte menej ľudí, a preto by sa komerčne uživilo len veľmi málo spojov. V Žilinskom kraji odhadujú, že by počet spojov klesol o 30 percent. „Obsluha územia verejnou dopravou by fungovala iba málokde, len pri väčších mestách, aj to značne preriedená,“ tvrdí analytik INEKO Ján Kovalčík.

Záujem o fungovanie a dotovanie autobusovej dopravy na Slovensku vzbudil prípad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), kde pre jeho spor so spoločnosťou SAD Zvolen prestala v sobotu jazdiť drvivá časť prímestských liniek. Hlavným predmetom sporu bolo rozhodnutie súdu o neplatnosti takzvaných kotlebovských dodatkov k zmluve medzi SAD Zvolen a BBSK, ale tiež o výšku dotácii.

Dotácie sa zvyšujú

Pri dotáciách nejde o malé peniaze. Kraje míňajú na prevádzku prímestských autobusov veľkú časť svojho rozpočtu. Napríklad Banskobystrický kraj vlani minul na dotácie pre autobusárov 30 miliónov eur, čo je 16 percent jeho rozpočtu. Žilinský kraj posiela svojim dvom dopravcom každoročne dotáciu zhruba 20 miliónov eur, čo je približne 10 percent jeho celkových výdavkov.

Výška dotácií každoročne stúpa, lebo SAD-kám klesajú príjmy z predaja lístkov aj z najazdených kilometrov, od ktorých sú platení. Jazdí sa menej. Podľa údajov ministerstva dopravy počet osôb v autobusoch v uplynulých rokoch kontinuálne klesá.

Ľudia v Banskobystrickom kraji presadli z autobusov viac do áut ako do vlakov, i keď presné čísla sa určiť nedajú. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) údaje zo sčítaní cestujúcich vo vlakoch odmieta zverejňovať. „V BBSK je situácia horšia. Kraj ako objednávateľ dopravy nedostáva od zmluvných dopravcov SAD Zvolen a SAD Lučenec potrebné informácie. Ani také, ktoré sú inde samozrejmosťou,“ dodáva J. Kovalčík.

