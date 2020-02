Autobusy aj vlaky. Prvá európska krajina zaviedla MHD zadarmo

28.02.2020, 09:57 | ČTK

Luxembursko sa v nedeľu stane prvou krajinou sveta, v ktorej budú môcť ľudia cestovať verejnou dopravou zadarmo. Opatrenie, ktoré ešte koncom roka 2018 uzatvorila vláda premiéra Xaviera Bettela, sa bude týkať autobusov, električiek a vlakov.

Cieľom je presvedčiť miestnych a cudzincov, aby dali namiesto áut prednosť verejnej doprave, informovali noviny Lëtzebuerger Journal.

Verejná doprava bude zdarma na celom území monarchie, ktoré má rozlohu približne 2 600 štvorcových kilometrov. Cestujúci od nedele nebudú musieť kontrolórom predkladať cestovné lístky. Stačí, ak budú mať platný doklad totožnosti.

Neprehliadnite Pomalé cestovanie ako nový trend. Všeobecná hanba presúva ľudí do vlakov

Firmy motivujú zamestnancov k etickým dovolenkám výmenou za pracovné benefity

Bezplatne budú môcť cestovanie hromadnou dopravou využívať aj cudzinci. Podľa francúzskeho listu Le Figaro je jedným z cieľov najnovších opatrení aj to, aby z áut do vlakov a autobusov presadlo 200-tisíc Belgičanov, Francúzov a Nemcov, ktorí do Luxemburska na dennej báze dochádzajú. Spoplatnená bude naďalej len prvá trieda vo vlakoch.

Zrušenie spoplatneného cestovania bude Luxembursko podľa odhadov stáť asi 41 miliónov eur ročne. Vláda chce masívne investovať nielen do rozvoja verejnej dopravy, ale aj do väčších parkovísk pri vlakových staniciach.

Kabinet premiéra Xaviera Bettela chce investovať aj do cyklochodníkov. Na cestách by tak neskôr mali vzniknúť pruhy, do ktorých budú môcť vojsť len autá s najmenej tromi cestujúcimi.