Má sťažnosť PS/Spolu šancu na úspech? Do úvahy prichádzajú tri scenáre

Komplikácie pri hlasovaní poštou zo zahraničia, ale aj nezrovnalosti pri počte preferenčných krúžkov pre jednotlivých kandidátov. Necelý tisíc chýbajúcich hlasov pre koalíciu PS/Spolu po voľbách živí diskusie o prípadnej ústavnej sťažnosti, ktorou by strany napadli výsledok volieb. TREND sa pozrel na to, aké možnosti prichádzajú do úvahy.

Prerozdelenie mandátov v parlamente, prepísanie výsledkov volieb, alebo vyhlásenie nových. To sú tri scenáre, ktoré by prichádzali do úvahy v prípade, ak by podala koalícia strán Progresívne Slovensko (PS)a Spolu sťažnosť voči výsledku parlamentných volieb. Na vstup do parlamentu im podľa platných výsledkov chýba 926 hlasov.

Krátko po oficiálnom vyhlásení výsledkov volieb sa začali množiť podozrenia, že časť hlasov, nielen pre PS/Spolu, nemusela byť riadne zrátaná. Ozvali sa taktiež mnohí voliči zo zahraničia, ktorým buď neprišli včas hlasovacie lístky, alebo majú podozrenie, že ich obálka nestihla do dňa konania volieb prísť na Slovensko.

Spochybňovanie výsledku parlamentných volieb je veľmi citlivá vec a uvedomujú si to aj progresívci. Preto zatiaľ na internete zbierajú podnety do ľudí, aby zistili, či prípadná sťažnosť na Ústavný súd vôbec môže mať nejaký relevantný základ.

„Na webe kontrola2020.sk zbierame podnety, ktoré do nedele vyhodnotíme. Možností je viacero, no až na základe podnetov od ľudí sa rozhodneme, či a akým spôsobom budeme pokračovať ďalej,“ hovorí Michal Truban, ktorý sa po neúspechu vo voľbách rozhodol skončiť vo funkcii predsedu PS.

TREND sa bližšie pozrel na to, na čo sa strany môžu sťažovať a čo by sa dialo v prípade, ak by bola sťažnosť úspešná.

1. Prepísanie výsledku volieb

Pokiaľ by sa PS/Spolu podarilo zaistiť dostatok dôkazov, že spočítavanie hlasov bolo zmanipulované, alebo nepresná, Ústavný súd by mohol umožniť prepočítanie hlasov. Strany, ktoré sa sťažujú, by však museli priniesť konkrétne dôkazy a označiť volebné okrsky, alebo obvody, ktorých sa majú nepresnosti týkať. Prepočítanie všetkých hlasov z celého Slovenska

