Maďarské strany dali hlavy dokopy. Rokujú o predvolebnej spolupráci

10.10.2019, 20:00 | TASR

Maďarské mimoparlamentné strany sú o krok bližšie k dohode na spoločnom postupe do volieb. Ich cieľom je výmena vlády, spoločnou kandidátkou chcú osloviť maďarských voličov a zabezpečiť ich zastúpenie v Národnej rade (NR) SR.

Povedal to predseda Maďarského fóra Zsolt Simon po štvrtkovom rokovaní so Stranou maďarskej komunity (SMK), vznikajúcim hnutím Összefogás-Spolupatričnosť a ďalšími.

„Dnes sme sa posunuli o krok bližšie k dohode, nie je to ešte posledný krok, ale sme zase o krok bližšie,“ skonštatoval Zs. Simon s tým, že otvorená ostáva otázka SMK, ktorá má ešte v rámci straníckych štruktúr rozhodnúť o svojom smerovaní.

Ponuku na rokovanie zo strany Mosta-Híd pre SMK označil za snahu „rozbiť túto formujúcu sa jednotu“. Myslí si, že pokiaľ maďarské subjekty vytvoria jednotnú kandidátku, Most-Híd sa do parlamentu dostať nemusí.

Na otázky o kandidátke odpovedal Zs. Simon tým, že ju ešte neprerokovali. Nepovedali zatiaľ, aký pomer by na nej mali mať jednotlivé strany. Počkať chcú podľa jeho slov na finálny právny rámec dohody. Nekonkretizovali ani to, kto by mal byť lídrom kandidátky do volieb. Vylúčili však podľa jeho slov zo spolupráce ĽSNS či stranu Štefana Harabina.

Splnomocnenec prípravného výboru hnutia Spolupatričnosť Szabolcs Mózes skonštatoval, že ak sa nedohodnú s SMK, sú odhodlaní pokračovať v spolupráci s Maďarským fórom. S Mostom-Híd sa podľa jeho slov nedohodli.

Spolupatričnosť nechcela, aby boli na spoločnej kandidátke kontroverzné osobnosti ako predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák či poslanec NR SR Elemér Jakab. Rovnako by mal podľa neho voči sebe vyvodiť politickú zodpovednosť aj predseda strany Béla Bugár.

Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. S viacerými stranami rokoval aj vládny Most-Híd, napokon sa dohodol len s mimoparlamentnou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ).

MF, SMK a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť už koncom septembra informovali, že chcú ísť do volieb na spoločnej kandidačnej listine.