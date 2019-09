Maďarsko – tajná zbraň Borisa Johnsona: Najdôležitejšie správy dňa

12.09.2019, 19:14 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Slovenská ľavica sa rozdrobuje. ECB vytiahla bazuku, čo strieľa ako vzduchovka. Facebooková libra nemá v Európe budúcnosť. Trump sníva o záporných úrokoch

Európska krajina môže zablokovať veto brexitu

Boris Johnson dnes zaznamenal veľké víťazstvo. Severoírsky súd rozhodol, že odchod bez dohody nie je ohrozením mierového procesu na ostrove, ktorý sa začal Veľkopiatkovou dohodou z roku 1998. Cesta k odchodu z EÚ je otvorená – už len nájsť tie správne dvere. Ak nie doma, Johnson to skúša paradoxne v samotnej EÚ. Bloomberg špekuluje, že Boris spriada plány, aby presvedčil Maďarsko na hlasovanie proti predĺženiu brexitu. Ak by sa tak stalo, vláda Viktora Orbána by zabezpečila Spojenému kráľovstvu tvrdý brexit aj napriek odmietavému stanovisku britského parlamentu. Maďarsko by však riskovalo silnú reakciu zo strany Nemecka, kde práve obavy o brexit dostali ekonomiku do recesie. Prekvapujúcu zápletku však môže vyriešiť Francúzsko, ktoré je dlhodobo skeptické k neustálemu predlžovaniu brexitu.

Slovenská ľavica sa rozdrobuje

Štvrtok naznačil, že slovenská ľavica môže čoskoro nasledovať osud pravice. Registráciu ohlásili dve nové strany, ktoré cítia voľné pole: Druckerova Dobrá voľba a Chmelárovi Socialisti. Časy, keď SMER-SD získal vo voľbách 44 percent hlasov sú už dávno preč. Teraz sa o ľavicového voliča bude biť omnoho viac strán ako kedykoľvek predtým, a všetky s reálnou šancou na zisk kresiel v parlamente. Politickí lídri by si už teraz mali precvičovať kombinatoriku.

ECB vytiahla bazuku. Strieľa ako vzduchovka

Prezident ECB vytiahol bazuku druhý krát v histórii. Prvýkrát to bolo v roku 2012, keď sľúbil, že „spraví všetko pre záchranu eura“. Trhy sa bazuky zľakli a eurozóna mala najhoršie obavy za sebou. Teraz, keď Draghi končí, to spravil druhý krát. Na dnešnom zasadnutí centrálna banka vytasila všetky svoje zbrane – nižšie sadzby, obnovu kvantitatívneho uvoľňovania, zmenu výhľadu či LTRO. Reakcia trhu však bola minimálna. Zdá sa, že investori sú si je vedomí faktu, že strely do bazuky sa minuli. A tohto faktu si je vedomý aj samotný Draghi, keď povedal, že teraz je rad na fiškálnej politike. Stačí už len drobnosť – presvedčiť Nemecko, že treba začať míňať. Možno obavy o zmenu klímy tomu pomôžu.

Trump sníva o záporných úrokoch

Len pol hodinu po oznámení novej politiky Európskej centrálnej banky, Trump tweetoval: „ECB reaguje rýchlo, znižuje sadzby o 10 bázických bodov. Skúšajú, a majú úspech, v oslabovaní eura voči VEĽMI VEĽMI silnému doláru, čo ubližuje americkému exportu... A Fed sedí, a sedí, a sedí. Im sa platí, za to, že si požičiavajú, kým my platíme úroky!“. Donald Trump by mal veľmi rád záporné sadzby, čo v stredu požadoval od Fedu. Nakoniec ich aj dostane, no nepoteší ho to – vtedy bude ekonomika už v omnoho horšom stave.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019

Facebooková libra nemá v Európe budúcnosť

Zatiaľ najtvrdší útok na novú digitálnu menu spustil francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Ten povedal, že privatizácia peňazí obsahuje riziká zneužitia dominantného postavenia či suverenity. Krajina podľa neho potrebuje ovládať peniaze v čase problémov. Navyše pri dvoch miliardách užívateľov akékoľvek zlyhanie funkcie peňazí by mohlo spôsobiť značný finančný rozvrat, píše Reuters. "Nemôžeme autorizovať vývoj libry na európskej pôde," pokračuje. Či nehrozí zlyhanie aj súčasného systému peňazí Le Maire nespomenul.

Grécko zažíva novú utečeneckú krízu

Grécko má problém, ktorý sa ťahá stáročia – je ním Turecko. V tomto prípade sa z Turecka dostávajú do Grécka skupiny migrantov nielen zo Sýrie ale aj Afganistanu. Za august sa preplavilo na grécke ostrovy 9-tisíc migrantov, čo je najviac za tri roky. V Grécku žije v hrôzostrašných podmienkach okolo 24-tisíc utečencov, píše Reuters. Časť z nich sa opäť snaží nájsť spôsob, ako sa dostať do Nemecka. Aj to bolo predmetom stredajšieho telefonátu medzi Merkelovou a Erdoganom. Nemecko potrebuje stabilitu Turecka, a nielen kvôli migrácii. Po Spojenom kráľovstve je práve Turecko najväčším zdrojom prepadu exportu Nemecka.