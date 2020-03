Majiteľ reštaurácií: Ak nás štát nepodporí, hrozí prepúšťanie

17.03.2020, 12:00 | Jarmila Horváthová | © 2020 News and Media Holding

Pavol Benčík má už roky jednu z najväčších gastronomických firiem na Slovensku, má 17 prevádzok a zamestnáva okolo 300 ľudí. Štyri veľké prevádzky má firma aj v Českej republike. Kríza koronavírusu ich tvrdo zasiahla už minulý týždeň, keď sa v Bratislave zatvorili školy, zamestnanci prešli na home office a reštaurácie sa vyprázdnili. Teraz k tomu pristúpilo výrazné obmedzenie prevádzky. Ako vidí ďalší vývoj?

V rozhovore sa dočítate: Čo spôsobuje problém stravovacím zariadeniam

Prečo vláda nekonala správne

Čo hrozí reštauráciám, ak karanténne opatrenia potrvajú dlhší čas

Ako sa majú prevádzky vysporiadať so svojimi zamestnancami

Máte reštaurácie u nás aj v Českej republike, v obidvoch vlády výrazne obmedzili ich prevádzku.

Situáciu veľmi podrobne sledujeme u nás aj v Česku. Keď porovnávame, ako veci rieši česká vláda a ako naša, sme z toho veľmi smutní. Opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, ktoré zaviedli u nás a v Česku sú určite správne, nie sme odborníci aby sme ich hodnotili. Plne ich rešpektujeme.

V čom je ale obrovský rozdiel u nás a u susedov je to, že na Slovensku sa povedalo „A“, ale naša vláda nepovedala „B“. Ako sa budú riešiť dôsledky toho, že na niekoľko týždňov tu prestanú fungovať nielen reštaurácie a hotely, ale aj iné služby, ktoré dávajú obživu tisícom ľudí.

Čo z vášho pohľadu robia v Česku správne?

Hneď od prvej chvíle tam vidno, že zároveň s tým, ako oznámili reštrikcie, hovoria o opatreniach, ktoré majú pomôcť preklenúť súčasné obdobie malým a stredným firmám. Už dnes je na webe Českej a moravskej záručnej banky formulár, ako môžete žiadať o preklenovací úver. Napríklad na to, aby ste mali dostatok likvidity na vyplatenie miezd.

To je len jedna vec, ale tých opatrení, ktoré pripravujú a okamžite zavádzajú, je veľa. Zriadili napríklad informačnú linku pri ministerstve priemyslu. Rakúsko vyčlenilo na pomoc firmám štyri miliardy eur. Nemusíme sa ale riadiť Viedňou, stačí keď sa pozrieme do Česka.

A na Slovensku? Z verejných vystúpení dosluhujúcej vlády zaznievalii do pondelka rána len všeobecné informácie, máte nejaké konkrétnejšie?

Nie, do pondelka doobedia nám nepovedal nikto nič (rozhovor sa konal v pondelok ráno, v priebehu dňa minister hospodárstva Peter Žiga predstavil 13 opatrení, ktoré majú pomôcť s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo, pozn. red.) Malé a stredné podniky, ktoré išli doslova zo dňa na deň s tržbami zo 100 na 0, potrebujú pomoc rýchlo, o dva mesiace už bude neskoro.

V Česku chceli niektoré opatrenia zaviesť od 1. apríla a zmenili to, zavádzajú ich okamžite. V tomto je situácia u nás doslova zúfalá.

Reštaurácie by mali mať obmedzenú prevádzku dva týždne. Je to dosť dlhá doba na to, aby niektoré neprežili?

Prvoradé je zastavenie šírenia epidémie, čiže či budú potrebné dva týždne alebo dva mesiace. Okrem toho, ako ste išli zo dňa na deň zo 100 na 0, nepôjdete za deň z nuly na sto, predpokladáme že nábehová krivka bude dlhšia a súvisí napríklad aj s tým, kedy sa podarí naplno obnoviť turistický ruch.

Ak by sme mali záruky od vlády, že urobí také a také

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť