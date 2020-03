Mal som šťastie. Slovák prišiel z Thajska na poslednú chvíľu

Ministerstvo zahraničných vecí eviduje v cudzine zhruba 2 000 Slovákov, ktorí sa snažia dostať do domoviny. Reálne ich pravdepodobne bude ešte viac, pretože nie každý sa pred cestou na ministerstve registroval alebo požiadal oficiálne miesta o pomoc. Erik z Trnavy bol jedným z tých, ktorí tu pomoc hľadali. Nakoniec sa predčasne musel z dovolenky v juhovýchodnej Ázii vrátiť svojpomocne. Patril k šťastlivcom. Jeho skúsenosti možno trochu pomôžu ostatným, ktorí sa z dovolenky chystajú až teraz.

Erik S. pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale žije v Trnave a pracuje pre slovenskú pobočku nadnárodnej firmy. S partiou si koncom minulého roka naplánovali, že v marci pôjdu na dovolenku.

Rozhodli sa stráviť desať dní v Thajsku a ďalších desať dní chceli spoznávať susedný Vietnam. Len tak, sami, bez organizovania nejakou cestovnou kanceláriou.

Rezervovali si letenky z Budapešti do Phuketu cez Dohu.

Cestovanie v nesprávnom čase

Odlet mali 4. marca. Na otázku, či tesne pred odcestovaním nemali pochybnosti odpovedá, že situáciu sledoval. Podobne ako väčšina Slovákov to vtedy ešte nebrali ako nejakú prekážku vycestovania.

„Vedel som, že v Taliansku už bolo viacero prípadov. U nás ešte žiaden, dokonca aj v cieľovej destinácii to malo byť úplne v poriadku. V Bangkoku vtedy bolo asi 40 infikovaných a z toho 35 vyliečených. Boli to ešte februárové prípady. Takže som to bral, že už sú za vodou.“

Situáciu si overoval aj u svojich vietnamských kolegov v práci. Aj tí mu potvrdili, že v danom regióne je to úplne pod kontrolou.

V skupine štyroch sa teda vybrali, ale aj tak ich trochu prekvapilo, že nikde neboli žiadne kontroly v Maďarsku na letisku. Len pár ľudí s rúškom. Rovnako to vyzeralo aj v Phukete. „Bol to iný svet. Tam to nikto neriešil a jednoducho si všetci užívali dovolenku. Sem-tam sa dal stretnúť človek s rúškom,“ opisuje Erik.

Meranie teploty ČínaZdroj: Getty Images

Už dva dni po ich príchode do Thajska bol oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia Covid-19 na Slovensku. Túto správu zachytil. Potom postupne ďalší prípad a ďalší, ale na nikoho to veľmi nedoliehalo. Zbystrili o pár dní, keď sa im začali ozývať blízki na Slovensku s obavami, či sa radšej neplánujú vrátiť. Situáciu začali definitívne sledovať podrobne od minulého štvrtka (12. marca), keď premiér Peter Pellegrini vyhlásil mimoriadnu situáciu.

Osobne sa ich to začalo týkať, keď si začali plánovať

