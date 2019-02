Pripravená na digitálnu dobu. Kažimír predostrel svoje vízie o NBS

13.02.2019, 11:22 | TASR

Národná banka Slovenska (NBS) by mala naďalej zostať modernou inštitúciou, ktorá bude zamestnávať špičkových ľudí. Podieľať by sa mala aj na smerovaní menovej politiky. Uviedol to súčasný minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý sa uchádza o post guvernéra NBS.