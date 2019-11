Maroš Hečko: Tridsať rokov od revolúcie je to bizarné v mnohých veciach

13.11.2019, 06:00 | Katarína Dobrovodská | © 2019 News and Media Holding

Vyštudoval ekonómiu a v lete 1989 chcel emigrovať. Producent filmu Amnestie Maroš Hečko hovorí, že politika by mala viac robiť pre ľudí.

Dvaja prezidenti, odchádzajúci komunistický Gustáv Husák v decembri 1989 a demokratický Václav Havel v januári 1990 symbolicky prepojili staré a nové zriadenie. Obaja totiž udelili milosť odsúdeným. G. Husák politickým väzňom, V. Havel takmer všetkým.

Havlova amnestia 4. januára 1990, štyri dni po jeho zvolení za prezidenta, dala slobodu väčšine väzňov a verejnosť to neprijala tak pozitívne, ako to demokrat V. Havel myslel. Dať druhú šancu všetkým a urobiť za minulosťou hrubú čiaru. Vyšlo to ale inak.

Druhú šancu chceli aj odsúdenci za najťažšie zločiny – vraždy, znásilnenia, veľké lúpeže. Podľa ustanovenia paragrafu 41 o obzvlášť nebezpečnej recidíve týchto väzňov sa amnestia netýkala. Aj oni sa ju pokúsili vybojovať a skončilo sa to brutálne.

Chceme druhú šancu...Zdroj: Azyl Production

Slovenská vzbura vo filme

Až doteraz sme boli zvyknutí sledovať vzbury väzňov len v amerických thrilleroch. Tvorcovia filmu Amnestie nám dávajú možnosť vrátiť sa či nazrieť do pohnutých časov, ktorých pokračovanie dnes žijeme.

Chvalabohu za to, že to urobili. Tí, ktorí vtedy ešte nežili, si aspoň sčasti uvedomia, aká to bola doba a ako veľmi si musíme chrániť slobodu. Svet nikdy nebol čierno-biely ani spravodlivý a práve preto sa nikdy nesmieme vzdať.

Vo filme aj v knihe, ktorá po nakrútení vznikla, sledujeme život na osudoch troch rodín. Každý sa snažil vysporiadať s problémami a prekážkami, ako vedel. Ducha doby cítiť z každého záberu, tvorcovia

nenechali nič na náhodu.

Plagát k filmu AmnestieZdroj: Azyl Production

Kostýmy, rekvizity, scénografia, nálada a hudba ladia presne ako na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. A ešte hudba! Ústredná melódia neuveriteľne silnej piesne Karla Kryla Pasážová revolta by sa mu v prevedení so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu určite páčila.

Producent s predstaviteľom politického väzňa Marekom VašutomZdroj: Azyl Production

O amnestiách a slobode s Marošom Hečkom

Ako ste prežívali revolúciu pred tridsiatimi rokmi?

Mal som dvadsaťdva rokov, keď to prišlo a prežíval som celé to obdobie veľmi intenzívne. Práve som skončil vysokú školu a nastúpil na Kolibe ako produkčný do skupiny, ktorá vytvárala film s Dušanom Hanákom Súkromné životy. Revolúcia nás zastihla uprostred nakrúcania. Čiže sa všetko zastavilo, herci šli do štrajku. V podstate sa na celé mesiace zastavila výroba na Kolibe a začalo sa veľa rozprávať, chodiť na zhromaždenia. Koliba bola plná emócií, ktoré ukázali, že sa niečo veľmi podstatné v našej krajine deje.

