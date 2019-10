Masky nosiť nebudete. Súd v Hongkongu odmietol žiadosť aktivistov

06.10.2019, 09:51 | TASR

Súd v Hongkongu zamietol žiadosť prodemokratických aktivistov o dočasné zrušenie zákazu nosenia tvárových masiek počas demonštrácií, ktorý v piatok vydala správkyňa Hongkongu Carrie Lamová. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

Zákaz nosenia masiek počas demonštrácií ešte musí schváliť hongkonský zákonodarný zbor, ktorý sa znovu zíde 16. októbra. C. Lamová jeho vydanie zdôvodňuje stúpajúcim počtom násilných incidentov, ku ktorým počas protestov dochádza.

Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu C. Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.

Stiahnutie tohto zákona oznámila C. Lamová oficiálne 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo „vzbury“, ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.