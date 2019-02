Matečná kritizuje farmárov, protest je podľa nej politická iniciatíva opozície

20.02.2019, 11:10 | TASR

Protestujúci, ktorí prišli na poľnohospodárskych strojoch do Bratislavy a ktorí dostali od premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) pozvanie na rokovanie vlády, nezastupujú záujmy farmárov, ale vlastné ciele. Uviedla to šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) v stredu pred rokovaním vlády s tým, že to vníma ako politickú akciu opozície.