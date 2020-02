Matovič ďalej taktizuje. Mlčí o tom, kto by mohol byť premiérom

09.02.2020, 15:55 | TASR

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič nechce povedať, kto by mohol byť premiérom v prípade víťazstva hnutia vo voľbách. Možnosti nominovať predsedu vlády by sa hnutie v prospech inej strany nevzdalo. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo naznačil, že majú viacero schopných ľudí, konkrétne mená však nepovedal.

Líder koalície PS-Spolu Michal Truban si myslí, že voliči majú právo poznať ľudí v strane a ich prípadné pozície. Podotkol, že Igor Matovič je dobrý marketér. Povolebnú spoluprácu s ním napriek nezhodám nevylučuje.

„Premiérom je človek, ktorého nominuje víťazná strana, takže to beriem tak, že ak by takto voľby dopadli, naše hnutie by nominovalo človeka, ktorý by bol premiérom alebo premiérkou,“ vysvetlil I. Matovič.

Poznamenal, že členov OĽaNO prekvapil dramatický nárast podpory v prieskumoch, a preto doteraz otázku premiérskeho kresla neriešili, preto nechce byť neférový a menovať.

O premiérovi mali mlčať

M. Truban pripustil, že zo strany PS-Spolu mohla byť chyba, keď už dávnejšie hovorili o premiérskej pozícii. Vysvetlil, že po prvých úspechoch v prieskumoch očakávali takéto otázky od médií, preto to tak komunikovali. Dodal, že by to zrejme urobil opäť. Ľudia podľa neho majú právo vedieť, kto by akú funkciu zastával.

Lídri diskutovali aj o hlasovaní o prioritách budúcej vlády, ktoré OĽaNO spustilo v sobotu (8. 2.). Podľa I. Matoviča dáva občanom možnosť zapojiť sa do riadenia štátu. M. Truban zdôraznil, že anketa je marketingový ťah zameraný na zbieranie osobných údajov pre marketingové účely.

Kritizoval populistické otázky a kladenie si podmienok pre budúcu spoluprácu. Považuje za nezodpovedné strašiť ľudí predčasnými voľbami. „Ešte ani vláda nie je, ale už rozprávaš o predčasných voľbách,“ povedal M. Truban.

„Neviem, ako môžem povaliť niečo, čo ešte nevzniklo,“ reagoval I. Matovič a poznamenal, že postoj opozície je starým spôsobom robenia politiky, keď ľudia nedostanú možnosť zapojiť sa do spravovania štátu. M. Truban podľa vlastných slov s polovicou otázok v ankete problém nemá.

Ako diktátor

Zavedenie elektronických volieb však nepovažuje za prioritu Slovenska, kritizoval aj navrhované úľavy pre ľudí, ktorí budú chodiť voliť. Myslí si, že ľudia by mali chodiť voliť slobodne, nie pre výhody. M, Truban I. Matoviča označil ako diktátora. Kritizoval pomery v samotnom hnutí OĽaNO.

Tvrdí, že I. Matovič „riadi hnutie ako diktátor“, pretože v ňom platí len jeho slovo a názor. Poukázal pritom na stranícke organizácie a štruktúry, ako aj na stranícke referendá a podobne.

I. Matovič tvrdenia odmieta, Truban podľa neho hovorí bludy. Vysvetlil, že počas celého fungovania OĽaNO rozhodovali napríklad aj o financiách všetci členovia poslaneckého klubu, hoci neboli priamo členmi hnutia.