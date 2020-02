Matovič: Má vláda odkúpiť Kmotríkov štadión? Nech rozhodnú ľudia v ankete

21.02.2020, 19:30 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Igor Matovič obľubuje prvky priamej demokracie a chcel by, aby ich politici viac využívali. Vysvetľuje, ako vybral svojich jedenásť bodov z programu, o ktorých ľudia na internete hlasujú a ako by tento postup využíval aj vo vláde, ak by sa do nej dostal.