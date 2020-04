Matovič môže „vypnúť“ Slovensko, no koronavírus nevypne

01.04.2020, 16:30 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Názor | Nie, nie je to prvoaprílový žart. Igor Matovič rozmýšľa, že krajinu na dva týždne hermeticky uzavrie.

V pondelok zverejnil Inštitút zdravotnej politiky aktualizovanú štúdiu, podľa ktorej hrozí Slovensku ďalší nárast počtu infikovaných osôb. Model počíta s tromi scenármi, no keď budú pretrvávať súčasné opatrenia sociálneho odlúčenia, vrchol nákazy sa posunie na koniec júna.

Podľa autorov štúdie však ide o pesimistickú možnosť. Skutočne, matematický odhad totiž pracuje s variantom, že R0 je na úrovni 1,65. Znamená to, že jeden infikovaný dokáže v súčasnosti nakaziť v priemere 1,65 ďalších jedincov. Toto číslo môže byť stále extrémne prehnané. Aspoň to ukazujú skúsenosti z Južnej Kórey.

Napriek tomu, že epidémia v Európe podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vrcholí, počet infikovaných ľudí na Slovensku je konštantne nízky a model budúceho šírenia nákazy neistý, premiér rozmýšľa, že Slovensko na dva týždne „vypne“.

Čo by to znamenalo? Že by sa zastavila akákoľvek aktivita, ktorá by nebola esenciálna. Zaviedol by sa zákaz vychádzania. Žiadne nákupy potravín, žiadne aktivity mimo domu. Fungovanie krajiny by podľa odhadov zabezpečovalo viac ako 100-tisíc ľudí.

Koronavírus sa nevypne

Dokáže sa vypnúť krajina? Dokáže. Dokáže sa vypnúť koronavírus? Nie. Dôvodov je mnoho.

Viac ako 100-tisíc ľudí, ktorí by mali zabezpečovať fungovanie štátu, bude stále aktívnych. Medzi týmito ľuďmi sa bude vírus šíriť ďalej. Keď sa obnoví chod Slovenska, všetci spolu s ich rodinami budú musieť nastúpiť do izolácie. Nerealistické.

Štúdie ukazujú, že v extrémnych prípadoch môže inkubačná doba vírusu presiahnuť tridsať dní. Znamenalo by to, že skutočne stopercentná karanténa by mala trvať viac ako mesiac. Ináč môže nákaza v krajine opäť začať kolovať.

Problém tvoria aj malé a marginalizované komunity, ktoré sa nebudú schopné adaptovať na izoláciu. Potlačiť šírenie vírusu u nich bude veľká logistická výzva.

Aj keď sa Slovensko dá na čas vystrihnúť z mapy Európy, ide o jednu z najotvorenejších krajín na svete. Nie je možné dlhodobo zastaviť tok tovarov a s nimi súvisiaci pohyb osôb. Vždy je a bude šanca, že vírus sa na Slovensko opäť vráti. A opäť v priebehu týždňov dosiahne súčasné úrovne.

Jednoducho, nech spraví Igor Matovič čokoľvek, šanca, že na Slovensku vírus vypne, je minimálna.

Ako zapnúť ekonomiku

Premiér by rád opäť naštartoval ekonomiku, sám dobre vidí, aké problémy vznikajú v hospodárstve. Pokiaľ však nedokáže „blackoutom“ epidémiu eliminovať, vypnutie ekonomiky iba zhorší súčasný už značne zlý finančný stav Slovenska. Realistické riešenie je niekde úplne inde.

Koronavírus tu totiž s nami môže byť naveky. Hovorí sa síce o vakcínach, ale pri nich treba byť opatrný. Aj keď sa pred tridsiatimi rokmi začalo pracovať na vakcíne proti HIV, tá tu doteraz nie je. Je možné, že s koronavírusom to nebude iné.

Treba sa s ním naučiť žiť tak, ako s ním žije Južná Kórea či Singapur. Ich ekonomiky nikto nezavrel, spoločnosť nie je v povinnej karanténe. Áno, život ľudí sa významne obmedzil a štát pokračuje v opatreniach na boj s koronavírusom. Ale nie za cenu totálneho zastavenia ekonomiky. Hospodárstvo krajiny síce kleslo, ale ustálilo sa. Bez väčších hospodárskych a zdravotných škôd.

Odkazovať na úspech politiky čínskej vlády vo Wu-chane je príliš naivné. Čína stále do počtu nakazených neuvádza ľudí, ktorí majú pozitívny test, no sú asymptomatickí. Wu-chan, napriek tomu, že je uzavretý už dva mesiace, stále nezrušil množstvo krízových opatrení. Spoločnosť a ekonomika sa len pomaly dostávajú do normálu.

Dva týždne „vypnutia“ sotva niečomu pomôžu. O mesiac môže byť na Slovensku opäť rovnako veľká nákaza ako v súčasnosti. Hermeticky uzavrieť krajinu na dlhšie obdobie znamená vrátiť sa o dekády späť, aj v kvalite životnej úrovne.

Slovensko je pravdepodobne v najkrízovejšej situácii od konca druhej svetovej vojny. Nikto nemôže premiérovi súčasnú pozíciu závidieť. No práve na súčasných krokoch jeho vlády sa ukáže, či I. Matovič dokáže byť okrem skvelého marketéra aj rovnako dobrým krízovým manažérom.