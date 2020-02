Matovič po internetovej ankete predstavil program. Je v ňom 900 riešení

10.02.2020, 14:00 | TASR

Čestná a spravodlivá krajina, štát, ktorý slúži a chráni, i výkonná ekonomika. Aj to sú priority volebného programu OĽaNO pre voľby do Národnej rady (NR) SR. Viac ako 900 riešení v rámci programu predstavil na pondelkovej tlačovej konferencii líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že najlepším programom politickej strany by mali byť jej skutky.