Matovič predstavil mená ministrov. Prekvapením je rezort vnútra

Nová vláda vznikala vyše dva týždne. Budúci premiér Igor Matovič v stredu pred novinármi predstavil mená vládneho kabinetu. Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že s menami problém nemá. Začiatok novej vlády poznačia opatrenia súvisiace s novým koronavírusom.

Šéf OĽaNO a budúci premiér Igor Matovič predstavil mená svojej novej vlády. Nový kabinet vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová už túto sobotu. Taktiež oznámila, že akceptuje všetky navrhnuté mená.

Oproti predpokladom sa nepotvrdilo obsadenie postu ministra vnútra, ktorým napokon nebude Gábor Grendel, ale Roman Mikulec. „Je to najvhodnejší adept do nasledujúcich mesiacov. Vyberali sme z viacerých kandidátov na tento post,“ komentoval nomináciu I. Matovič.

R. Mikulec začínal ako vojenský pilot, neskôr prešiel do Vojenskej spravodajskej služby, kde sa prepracoval až na riaditeľa. Jeho vojenská kariéra sa skončila obvinením z ohovárania, sabotáže a ohrozenia utajovaných skutočností po tom, ako vypracoval správu o tunelovaní Vojenskej spravodajskej služby. Zo všetkých obvinení bol vlani, po siedmich rokoch, právoplatne oslobodený.

Minister vnútra Roman Mikulec z OĽaNOZdroj: TASR

Dezignovaný premiér Igor Matovič tvrdí, že je dobré, aby rezort prišiel upratať človek, ktorý v ňom nepracoval. Vyzdvihol Mikulcovu skúsenosť s vedením ľudí. Lukáš Kyselica bude Mikulcovi podľa Matoviča maximálne nápomocný. I. Matovič si ho vie predstaviť na poste štátneho tajomníka ministerstva, ktorý by riešil hĺbkovú reformu Policajného zboru.

I. Matovič nepriamo potvrdil, že budúca vládna koalícia by mohla vymeniť súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského. Nepovedal, kto by ho mal nahradiť. I. Matovič hovoril aj o voľbe generálneho prokurátora. Povedal, že Daniel Lipšic podľa súčasného zákona nemôže ísť na tento post. Nepovedal, kto by mal nahradiť dosluhujúceho Jaromíra Čižnára.

Ministrom dopravy bude bývalý manažér RTVS a Markízy Andrej Doležal, ktorý naposledy pracoval pre Towercom. V politike dosiaľ nebol aktívny, nekandidoval ani vo voľbách. Je nominantom strany Sme rodina.

Ministrom zdravotníctva bude Marek Krajčí. Na čele rezortu financií bude Eduard Heger. Ministrom silového rezortu obrany bude Jaroslav Naď. Jánovi Mičovskému prischne rezort pôdohospodárstva. O životné prostredie sa bude starať Ján Budaj a Natália Milanová bude v čele rezortu kultúry (všetci OĽaNO). Hnutie Sme rodina bude mať vo vláde troch zástupcov. Okrem Andreja Doležala to bude Milan Krajniak ako minister práce a vicepremiérom pre legislatívu a strategické plánovanie bude Štefan Holý. Rovnako tri miesta v exekutíve záujme strana SaS. Jej šéf Richard Sulík bude mať na starosti rezort hospodárstva. Školstvo prischne Branislavovi Gröhlingovi a na čelo rezortu zahraničia sa po karanténe postaví Ivan Korčok. Strana Za ľudí bude mať vo vláde dve zástupkyne. Veronika Remišová bude mať na starosti investície a regionálny rozvoj a Mária Kolíková rezort spravodlivosti

Odpadá krížová kontrola

Štátni tajomníci na ministerstvách budú na rozdiel od doterajšej praxe nominovaní rovnakou stranou, čím odpadá „krížová kontrola“ politických strán. Novú úpravu pretláčal najmä B. Kollár, u koaličných partnerov prešla. Napriek tomu napríklad v Kollárovom ministerstve práce nebudú štátni tajomníci zo Sme rodina, povedal na brífingu. Pod ministrom Milanom Krajniakom budú tajomníkmi Jozef Mihál (SaS) a Soňa Gaborčáková (OĽaNO).

B. Kollár to vysvetľuje tým, aby bolo ministerstvo riadené jednotne a nebili sa pri tom rôzne pohľady na riešenia. „Keď to tak bolo doteraz, štátny tajomník často len varil kávu a všetko robil minister. Takých štátnych tajomníkov nepotrebujeme,“ uviedol I. Matovič s tým, že kontrolovať ministerstvá bude polícia a ďalšie orgány na to určené.

Historicky nebola ťažia doba

„Prichádzame s návrhom v súlade s vôľou ľudí spred dvoch týždňov,“ povedal na brífingu v súvislosti s novými ministrami budúci premiér.

„Historicky nebola ťažia doba, kedy vláda preberala moc,“ dodal. Podľa neho idú do toho so zodpovednosťou.

Veronika Remišová povedala, že strana Za ľudí má dva ťažké rezorty. „V súdnictve treba spraviť poriadok o očistiť ho. To isté platí aj o prerozdeľovaní eurofondov,“ dodala.

Zhoda na výstavbe nájomných bytov

Líder strany Sme rodina Boris Kolár sľubuje občanom, že vo vláde budú stavať nájomné byty. Podľa neho majú recept na to, ako zvládnuť krízu súvisiacu s koronavírusom.

Predseda strany SaS Richard Sulík povedal, že ako minister hospodárstva má tri priority. „Pripraviť sadu opatrení na zmiernenie dopadov krízy súvisiacej s koronavírusom, druhá priorita je zlepšiť podnikateľské prostredie a treťou prioritou je pripraviť súbor opatrení, ktorý výrazne podporí výstavbu nájomných bytov,“ povedal R. Sulík na brífingu.

Strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa koncom minulého týždňa dohodli na vytvorení spoločnej vlády. Nové posty si v nej rozdelia v pomere 7:3:3:2.