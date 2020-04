Matovič pritvrdil: počas Veľkej noci bude platiť zákaz vychádzania

06.04.2020, 19:45 | TASR

Voľný pohyb osôb bude od 8. do 13. apríla 2020 obmedzený. V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu o tom vláda rozhodla na pondelkovom rokovaní.

Kabinet prijal uznesenie na základe odporúčania konzília odborníkov, ktoré sa zišlo v nedeľu (5. 4.) popoludní. Výnimku z obmedzenia majú cesty do a zo zamestnania, na nákupy, návštevy lekára, pohreb príbuzného, pobyt v prírode v rámci okresu, prípadne v rámci Bratislavy a Košíc na území mesta.

Hranice okresu, prípadne územia Bratislavy a Košíc, je potrebné rešpektovať aj v prípade starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci.

Zároveň vláda na spomínané obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Hrozia pokuty

Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku regresu doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.

„Týmto opatrením sledujeme najmä to, aby sme nenakazili starších ľudí, našich starých rodičov. Verím, že ľudia opatrenie pochopia, je to ochrana verejného zdravia, ochrana verejného záujmu,“ zdôraznil predseda vlády SR Igor Matovič na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.

Dodržiavanie zákazu by mali kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy.

Premiér avizoval tisícky hliadok v uliciach. Na cestovanie v prípade povolených výnimiek nebude potrebné vybavovať si potvrdenie. „Hliadky budú počas tohto obdobia zhromažďovať informácie, ktoré dostanú od tých, ktorých zastavia, a následne ich budú preverovať. Pri zistení porušenia bude uložená sankcia,“ objasnil I. Matovič.

Verí, že k úspešnému zvládnutiu situácie prispeje aj zvýšená sebareflexia medzi tými, ktorí majú tendenciu povyšovať vlastnú slobodu nad spoločenskú zodpovednosť.

Po Veľkej noci povoliť vláda nemieni

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nechce upustiť od „víťazných opatrení“, nechce si vziať príklad od susedných krajín, ktoré zvažujú uvoľnenie bezpečnostných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 po veľkonočných sviatkoch. Podľa vlastných slov nechce ísť po vzore krajín, ktoré boj s ochorením COVID-19 zvládajú horšie ako Slovensko.

„Z pohľadu aj okolitých krajín najlepšie boj voči novému koronavírusu zvláda Slovensko. Určite sa nebudeme inšpirovať krajinami, ktoré výrazne horšie zvládajú boj s ochorením COVID-19,“ podotkol premiér s tým, že inšpirovať sa treba tými, ktorí sú na tom lepšie.

Opatrenia by sa podľa neho nemali uvoľňovať, ako to napríklad avizujú susedné Rakúsko či Česká republika. I. Matovič tvrdí, že tieto krajiny boj s novým koronavírusom zvládajú horšie ako Slovensko. Zdôraznil, že absolútnou prioritou ostáva naďalej ochrana života.

Za potenciálne riziko považuje napríklad aj takzvaných pendlerov, teda ľudí, ktorí žijú niekoľko kilometrov za hranicami a dennodenne dochádzajú do práce. Pripustil možnosť pravidelného testovania pendlerov a obmedzenie pohybu na štátnych hraniciach. „Musíme minimalizovať riziko, to je jediná šanca,“ dodal.

Zoznam opatrení

- Voľný pohyb osôb vláda obmedzí na obdobie od stredy 8. apríla od 00.00 h až do pondelka 13. apríla do 23.59 hodiny.

Výnimkou sú:

cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností,

nákupy,

návšteva lekára,

pobyt v prírode v rámci toho istého okresu,

pohreb príbuzného,

starostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc.



V prípade Bratislavy a Košíc platí nariadenie v rámci mesta.



- Vláda zakázala počas týchto dní uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.



- Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy.



Vláda od 8. apríla do 17. apríla 2020 obnoví kontroly na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou. Zároveň určila hraničné priechody, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR.

Hranica SR s Rakúskom: Bratislava-Jarovce – Kittsee (diaľnica), Bratislava-Jarovce – Kittsee (stará cesta), Bratislava-Petržalka – Berg, Moravský Svätý Ján - Hohenau.

Hranica s Maďarskom: Bratislava-Čunovo – Rajka (diaľnica), Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján, Kráľ – Bánréve, Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17), Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4), Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný priechod).

Hranica s ČR: Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Horné Srnie – Brumov-Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Lysá pod Makytou – Střelná, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Brodské – Břeclav (diaľnica), Holíč – Hodonín, Skalica – Sudoměřice (nová cesta).

Hranica s Poľskom: Trstená – Chyžné a Vyšný Komárnik - Barwinek.



- Policajný zbor môže posilniť až do 1500 príslušníkov Ozbrojených síl. Príslušníci armády budú podľa potreby nasadzovaní do spoločných hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru na hraničných priechodoch. Opatrenie platí do 31. decembra.