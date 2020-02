Matovičova posadnutosť potopila týrané ženy a potopí aj koalíciu

10.02.2020, 12:15 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Názor | Igor Matovič sa tvári, že niet vyššej autority ako je hlas ľudu. Preto aktuálne vyrukoval s jedenástimi bodmi zo straníckeho programu, ktoré budú podmienkou vstupu hnutia do budúcej vládnej koalície. Ľudia majú konkrétne návrhy podporiť v internetovom hlasovaní. Hlas ľudu však môže byť neľudský.

Extravagantné nápady Igora Matoviča už prestávajú byť na smiech. Nie preto, že by zrazu získali na vážnosti. Dôvodom je fakt, že sa vo viacerých prieskumoch verejnej mienky seriózne prebojoval na druhé miesto a celkom reálne sa môže po voľbách stať tým, kto bude zostavovať novú vládnu koalíciu. V takom prípade môžu pokojne o novom premiérovi rozhodnúť ľudia v internetovej ankete a môže ním byť trebárs aj Jožo Pročko.

Znie to absurdne, ale podobne bizarne vyznieva aj najnovší nápad OĽaNO s verejnou anketou o jedenástich bodoch, ktoré majú byť podmienkou vstupu OĽANO do vlády. Pri takom vážnom vyhlásení chýba akékoľvek zdôvodnenie, prečo práve tieto body a nie iné.

Prečo by mala byť najdôležitejšia hmotná zodpovednosť politikov, ale nie zmena voľby generálneho prokurátora či sfunkčnenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku? A prečo by mal byť do dvoch týždňov operovaný onkologický pacient, ale nie pacient s inou život ohrozujúcou diagnózou?

Koľko by stáli autobusy a MHD zadarmo? Prečo sa majú faktúry platiť v poradí, keď dodávatelia majú zazmluvnené rôzne lehoty splatnosti? A vôbec, kde sa stratili komplexné reformy školstva a zdravotníctva, ktoré táto krajina súrne potrebuje?

Zdá sa, že

