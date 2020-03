Matoviča v stredu poverí prezidentka. Čaká sa ešte na kiskovcov

03.03.2020, 10:00 | TREND.sk | TASR

Líder OĽaNO potvrdil, že sa stretáva s potenciálnymi partnermi. Prezidentkin postup I. Matovič ocenil. Uviedol, že pri zostavovaní vlády nechce nič urýchľovať, ale chce, aby to bolo čím skôr. Posty vo vláde sa budú rozdeľovať nasledovne: osem pre OĽaNO, tri pre Sme rodina, dva pre SaS, dva pre Za ľudí.

18:53 Novozvolená poslankyňa ĽSNS D. Mikovčáková ponúkla svoj mandát. Reagovala tak na medializované fotografie a inzerát z minulosti, kde s manželom hľadali páry na bisexuálny vzťah. „Predmetný inzerát spolu s našimi súkromnými fotografiami pochádza z roku 2007 a je teda 13 rokov starý. Tento internetový profil nie je dlhé roky aktuálny a nestotožňuje sa so životom, ktorým žijeme dnes,“ uvádza sa vo vyjadrení manželov, ktorí v tejto súvislosti podávajú trestné oznámenie.

18:27 Most-Híd povedú do zvolania snemu strany László Sólymos, Attila Agócs, Peter Krajňák a Karol Pataky. Rozhodlo o tom predsedníctvo strany na svojom utorkovom zasadnutí.

17:57 Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu o 10.30 h poverí zostavením vlády lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Uviedol to hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

16:37 Posty vo vláde sa budú obsadzovať takto: 8 (OĽaNO), 3 (Sme rodina), 2 (SaS), 2 (Za ľudí).

Hovorili o tom predstavitelia strán po doterajších rozhovoroch o zostavení vlády. Líder OĽaNO Igor Matovič zopakoval, že chce vládu s ústavnou väčšinou. Už sa stretol so všetkými tromi potenciálnymi koaličnými partnermi Borisom Kollárom, Richardom Sulíkom a Andrejom Kiskom. Trojica v utorok rokovala s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá by mala poveriť zostavením vlády Igora Matoviča. S ním sa stretla v pondelok (2. 3.). Okrem Kollára nikto médiám otvorene nepovedal, o aké konkrétne posty vo vláde má záujem.

14:41 Hnutie Sme rodina by mohlo v novej vláde obsadiť ministerstvá obrany, dopravy a post vicepremiéra. Na ministra obrany by nominovalo Milana Krajniaka, rezortu dopravy by mohol šéfovať Štefan Holý. Meno prípadného vicepremiéra líder hnutia B. Kollár nekonkretizoval.

14:33 B. Kollár považuje za kľúčové, aby strany plnili svoje predvolebné sľuby. Trvá na tom, že výstavba nájomných bytov je na Slovensku realizovateľná. Zároveň vyhlásil v reakcii na slová predsedu Za ľudí A. Kisku, že morálny kredit má, uviedol po stretnutí s prezidentkou Z. Čaputovou.

14:21 Prípadné otvorenie hodnotových otázok v budúcej vláde je podľa I. Matoviča o dohode budúcich koaličných strán. „Naďalej zo strany OĽaNO platí, že nepôjdeme do vlády, ktorá chce presadiť registrované partnerstvá či napríklad uvoľnenie drogovej politiky. Áno, sú tu otázky zvýšenej ochrany života, kde si myslíme, že by nemali byť poslanci limitovaní, aby nepredkladali návrhy. Chceme však uistiť liberálnejšiu časť spoločnosti, že nechceme vzbudzovať dojem, že sa vraciame do stredoveku, a prijímať niečo, čo by malo byť Achillovou pätou budúcej koalície,“ dodal. O obsadení postov budúcich ministrov A. Kiska povedal, že ministrom by mal byť čo najväčší možný odborník s morálnou integritou. „Žiadne mená ani posty však dohodnuté nie sú,“ zdôraznil I. Matovič.

14:00 O tom, či pôjde strana Za ľudí do vlády, rozhodne predsedníctvo strany vo štvrtok. Zrejmou prekážkou je strana Sme rodina a osoba B. Kollára, pripustil I. Matovič.

13:42 Strana Za ľudí bude mať veľké nároky na morálny aj odborný kredit budúcich členov vlády, vyhlásil A. Kiska. Vo vyjednávacom tíme o budúcej koalícii bude okrem neho aj Veronika Remišová a Juraj Šeliga.

13:30 „Vyhral protest nahnevaného voliča, ktorý už má po krk excesov vládnucej kliky a využil to najsilnejšie právo, aké mu demokracia ponúka. Robert Fico je porazený, ide do opozície, Andrej Danko odchádza s hanbou do zabudnutia, Béla Bugár už dávno spálil most vedúci do parlamentu. To sú viac ako dobré správy,“ píše v komentári pre TREND Robert Mistrík.

12:20 Cieľom pri zostavovaní vlády je dať dokopy ústavnú väčšinu, tvrdí I. Matovič pred utorkovým stretnutím s predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom. V súvislosti so slovami A. Kisku, že by preferoval budúcu vládu bez hnutia Sme rodina, I. Matovič uviedol, že „niečo v médiách počul, no nevie, či to bol oficiálny postoj“. „Budeme sa rozprávať, slobodne,“ povedal pri vstupe do hotela, v ktorom budú obedovať. Na stretnutie prišli spoločne.

11:58 SaS má záujem byť súčasťou vlády a je k dispozícii pre akúkoľvek konšteláciu. Po stretnutí s prezidentkou to vyhlásil R. Sulík s tým, že nechcú ďalšie komplikácie pre vznik vlády a súhlasia s rozdelením rezortov, a to osem pre OĽaNO, tri pre Sme rodina, dva pre SaS a dva pre Za ľudí. Ak sa líder Sme rodina Boris Kollár bude chcieť stať predsedom Národnej rady SR, SaS to bude rešpektovať.

11:30 R. Sulík potvrdil, že je pripravený ísť do exekutívy. Kandidátom strany na podpredsedu parlamentu bude Martin Klus. Vo vyjednávacom tíme SaS budú dvaja stabilní členovia R. Sulík a podpredseda strany Branislav Gröhling, podľa potreby v ňom budú aj L. Ď. Nicholsonová, Ján Oravec a Eugen Jurzyca, ktorý sa zároveň stáva vnútrostraníckym lídrom pre program. R. Sulík by mal pokračovať aj ako predseda strany.

11:23 „Bol som presvedčený o tom, že by sme mali zostavovať vládu, pokiaľ by sa dala, bez pána Kollára, ale toto rozhodnutie je na pánovi Matovičovi,“ odpovedal A. Kiska na otázku, či by chcel trojkoalíciu alebo štvorkoalíciu. Jeho strana si podľa neho uvedomuje veľkú zodpovednosť. A. Kiska podľa svojich slov rozumie potrebe mať ústavnú väčšinu. „Pokiaľ je ústavná väčšina, je podstatne lepšia šanca presadzovať potrebnú reformu našej krajiny aj z pohľadu justície,“ dodal s tým, že štvorkoalícia je podľa neho stabilnejšia ako trojkoalícia.

11:05 I. Matovič na Facebooku uverejnil screenshot zo svojho mobilu, podľa ktorého má desaťtisíce neprečítaných e-mailov.

10:50 A. Kiska očakáva, že vláda bude mať silný odborný i morálny kredit. I. Matovičovi bude na utorkovom stretnutí klásť podľa svojich slov veľa otázok. Informoval tiež, že vo štvrtok sa zíde predsedníctvo strany Za ľudí, ktoré rozhodne, či dá A. Kiskovi mandát oficiálne rokovať s I. Matovičom o zostavení vlády. A. Kiska to povedal na brífingu po stretnutí s prezidentkou Z. Čaputovou.

10:27 Lucia Ďuriš Nicholsonová zo strany SaS, rovnako ako jej kolega Juraj Droba do nového parlamentu nenastúpi. Naďalej tak bude pôsobiť ako europoslankyňa.

10:20 Predsedníčkou nového poslaneckého klubu SaS bude Anna Zemanová, podpredsedom terajší manažér strany Roman Foltín. Predseda strany R. Sulík to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.

10:01 Prezidentka Zuzana Čaputová prijíma v paláci lídrov Za ľudí Andreja Kisku, Sme rodina Borisa Kollára a SaS Richarda Sulíka. Hovoriť s nimi bude o ich záujme vstúpiť do koalície. Ak sa potvrdí vôľa vytvoriť vládu, prezidentka poverí jej zostavením lídra OĽaNO Igora Matoviča.

9:30 Predseda Strany maďarskej komunity (SMK) József Menyhárt a členovia republikového predsedníctva strany jednotne odstúpili zo svojich funkcií. Spravili tak v dôsledku neúspešného výsledku Maďarskej komunitnej spolupatričnosti (MKS) v sobotných voľbách, ktorú volilo 3,90 percenta voličov a do parlamentu sa nedostala.