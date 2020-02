Matovičova splatnosť faktúr do poradia: čo si o návrhu myslia experti

11.02.2020, 11:00 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Štát by dostal právomoc kontrolovať poradie faktúr, ich splatnosť i moment úhrady. Musel by sa zmeniť Obchodný zákonník a vyvinúť nátlak na tých, ktorí nechcú dobrovoľne platiť.

Jeden projekt sem, druhý tam, prácu podnikateľ spravil, ale úhrady faktúry sa podľa štatistík len tak ľahko nedočká. Takto fungujú na Slovensku tisícky firiem, mnohé pritom na zaplatenie pohľadávok čakajú roky. Mal by však štát prikázať podnikateľom, aby platili faktúry v lehote ich splatnosti? Postihovať ich za to, ak to nedodržia?

Aj takto by to reálne mohlo vyzerať v praxi, ak by sa mimoparlamentnému hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s jej predsedom Igorom Matovičom podarilo niekedy presadiť túto myšlienku v praxi. Aj to bude jedna z otázok, ku ktorej spúšťa verejné hlasovanie.

Navrhované plánované opatrenie nie je nič nové pod slnkom. Prvý raz bolo predstavené ešte v roku 2015 a malo prispieť k vyčisteniu podnikateľského prostredia od podvodníkov. Predstava OĽaNO bola, aby firmy radili prichádzajúce faktúry do poradia a presne v takom poradí ich aj uhrádzali.

Hnutie vtedy navrhlo aj ďalšie opatrenie, a to, aby každý podnikateľ mal povinnosť zverejňovať informácie v živnostenskom alebo obchodnom registri o tom, koľko je v omeškaní s platbami faktúr. Dnes je jedným z bodov ich programu táto téma opäť. TREND sa pozrel na to spolu s odborníkmi, ako by to naozaj vyzeralo v praxi, keby tento návrh niekedy prešiel.

Rizík je zrejme viac ako výhod

V tomto prípade by bolo treba zohľadniť veľa aspektov napríklad po daňovej stránke, najmä finančnú likviditu spoločností. Silvia Hallová, daňová partnerka spoločnosti Grant Thornton, vníma riziko najmä kvôli vplyvu na finančnú a materiálovú likviditu podnikateľov. Je rozdiel, k čomu sa jednotlivé neuhradené faktúry vzťahujú.

„Ak by išlo o

