Matovičovo Slovensko proti celému svetu. Postoj vlády k vírusu je extrémny

06.04.2020, 19:00 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Názor | Zdá sa, že slovenský premiér sa rozhodol, že vírus porazíme za každú cenu. Aká cena to bude, nevie nikto. Isté však je, že slovenská vláda iba tápa v tom, čo spraviť, ako to spraviť a koľko to bude stáť. No svet pokročil v odpovediach na tieto otázky omnoho ďalej. Slovensko sa borí s rómskymi osadami, kým ostatní modelujú plány, kedy prísne opatrenia uvoľniť.

Najprv to bol epidemiologický model, ktorý vystrašil premiéra aj celé Slovensko. Nakaziť sa podľa neho malo viac ako 500-tisíc ľudí. Avšak každý model je iba taký dobrý ako jeho vstupné dáta. Tie, merané reprodukčným číslom, sa už po niekoľkých dňoch ukázali ako výrazne nadhodnotené. Ak by neboli, dnes by na Slovensku boli tisíce a tisíce infikovaných pacientov.

Chybný prístup

Neskoršia aktualizácia modelu sa ukázala ako realistickejšia v počte nakazených, nie však v čase. Nákaza vírusom mala vrcholiť na konci júna. Reálne dáta však začali ukazovať úplne iný príbeh – najprv stagnovali na úrovni približne 20 ľudí denne a v posledných dňoch pod túto hodnotu poklesli, a to napriek prudkému zvýšeniu počtu testovaných. Tvrdé dáta naznačujú, že existujúcimi opatreniami sa šíreniu vírusu podarilo zabrániť.

S tým, ako vlády po celom svete zavádzajú opatrenia na boj s koronavírusom, hlavné číslo modelu – reprodukčný faktor začal vo všetkých európskych krajinách prudko klesať. Zahraničné štúdie ukazujú, že pravdepodobne poklesol pod jedna, čo dokumentuje aj vývoj počtu oficiálne nakazených Slovákov. To naznačuje, že vrchol epidémie môže mať Slovensko už za sebou.

To, čo nemá vrchol za sebou, sú obavy Igora Matoviča. Ten tvrdí, že hrozbou pre krajinu sú rómske komunity a noví repatrianti, ktorí by mohli spôsobiť ďalšie šírenie vírusu. A preto by mal prísť „blackout“. Po nedeľňajšom konzíliu odborníkov už Matovič „blackout“ nespomína. Hovorí však, že pokiaľ bude riziko rómskych komunít pretrvávať, súčasné prísne opatrenia sa nezmenia. A to podľa jeho slov môže trvať dlhé týždne.

Zdá sa, že Igor Matovič nerozumie dvom veciam. Po prvé, ak by aj vznikla epidémia v rómskej osade, jej šírenie bude značne obmedzené. Držiac sa posledných odhadov šírenia vírusu, prepuknutie novej epidémie na zvyšku Slovenska je nerealistické.

Po druhé, vírus tu bude s nami dlho. Vypnúť sa nedá. Jediná rozumná stratégia je udržovať počet nakazených na konštantne nízkej úrovni. Tie skupiny, ktoré sú rizikové, bude treba izolovať. Jednoducho nie je možné a ani realistické, aby celé Slovensko utrpelo katastrofické ekonomické škody kvôli obavám zo šírenia koronavírusu v uzavretých komunitách.

Slovensko proti prúdu

Kým Igor Matovič hovorí o ďalšom sprísňovaní opatrení, svet ide opačným smerom.

Od 14. apríla Rakúsko otvára obchody a prevádzky, ktoré majú menšiu plochu ako 400 metrov štvorcových. Podmienkou však bude povinnosť nosiť na verejnosti masky. A to napriek tomu, že v Rakúsku je už nakazených vyše 12-tisíc ľudí. Tempo rastu nakazených sa však prudko znížilo, čo dalo vláde šancu opäť trochu uvoľniť ekonomiku aj bežný život.

Nemecko je v plánovaní opatrení na obnovenie života ešte detailnejšie. Po ukončení súčasného „lockdownu“ 19. apríla si vláda myslí, že nosenie masiek na verejnosti, zákaz verejných zhromaždení a sledovanie reťazí nákaz dokáže vírus postupne eliminovať.

Nemecké ministerstvo vnútra predpokladá, že tieto oparenia budú dostatočné na to, aby reprodukčné číslo vírusu ostalo pod hodnotou jedna. Nemecko to chce spraviť tak, že do 24 hodín otestuje až 80 percent všetkých ľudí, s ktorými prišiel nový nakazený pacient do styku.

Uvoľňovanie opatrení plánuje aj Dánsko, Taliansko a Česká republika. U našich západných susedov sa od štvrtka otvárajú menšie obchody a športoviská, ktoré si nevyžadujú veľké zhromažďovanie ľudí, ako sú tenisové či golfové ihriská. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch hovorí, že za každým čiastočným uvoľnením bude nasledovať zhodnotenie situácie po dvoch týždňoch.

Populáciu treba „premoriť“

Námestník českého ministra zdravotníctva Roman Prymula, ktorý je kľúčovou postavou štátneho postupu pri epidémii, tvrdí, že zmenil názor. Pokiaľ pretrváva priaznivý vývoj, dôjde k zmierneniu opatrení a riadenému „premorovaniu“ populácie. V polovici mája plánuje otvoriť školy.

„Britská a švédska stratégia nechať epidémiu prebehnúť populáciou sa neukazuje ako úplne šťastná vec. Ale riadený prístup, ktorý by nebol až tak reštriktívny, ako je to teraz v úplnej väčšine krajín, si možno zasluhuje pozornosť,“ povedal R. Prymula pre DVTV.

Igor Matovič však ide iným smerom – nehľadiac na dáta, ekonomiku ani zámery ostatných krajín. Ide o malý krok pre Matoviča, no veľký pre Slovensko.