Mayová chce ako premiérka v lete skončiť, píšu britské médiá

12.02.2019, 09:17 | TASR

Britská premiérka Theresa Mayová chce v lete odstúpiť z úradu, keď už Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie. T. Mayová totiž chce, aby mohla ovplyvniť, kto ju nahradí, a zároveň zabrániť, aby funkciu získal jej dlhoročný nepriateľ Boris Johnson. V utorok to napísal britský denník The Sun a odvolal sa pritom na jej ministrov, ktorí sú o jej budúcich krokoch presvedčení.

T. Mayová sa už podľa denníka na odstúpenie pripravuje. Na základe tohto údajného plánu oznámi svoj koniec v úrade premiérky krátko po tom, ako uskutoční brexit. Potom T. Mayová určí časový plán pre voľbu nového lídra svojej Konzervatívnej strany – voľba sa má uzavrieť na výročnom zjazde strany v októbri.

K tomuto záveru dospeli najmenej dvaja vplyvní predstavitelia kabinetu, ktorým to osobne naznačila T. Mayová. Informácie získal denník The Sun.

T. Mayová predpokladá, že ak si sama zvolí, kedy z funkcie odíde, a zároveň to bude v čase, keď bude mať pomerne silnú pozíciu, bude môcť mať určité slovo v tom, kto sa stane budúcim lídrom konzervatívcov.

Jej krok bude všeobecne vnímaný ako plán zastaviť dlhoročného nepriateľa B. Johnsona, ktorý chce výrazne odlišnú dohodu o budúcich obchodných vzťahoch Británie s EÚ, s menšími väzbami na Brusel.

Britský minister pre medzinárodný obchod Liam Fox, dlhoročný veľmi blízky spolupracovník T. Mayovej, je jedným z tých vplyvných ministrov, ktorým T. Mayová svoje odstúpenie naznačila, tvrdí The Sun.

Ďalší vplyvný konzervatívny zdroj sa vyjadril takto: „Liam je presvedčený, že T. Mayová v lete odíde. Uviedol, že všetko, čo mu T. Mayová povedala, to naznačuje. Je odhodlaná zaistiť, aby ju nahradil ten správny človek. Ale nebude mať na to vôbec vplyv, ak sa situácia dostane do štádia, keď ju odísť donútia.“

Minister obchodu Greg Clark podľa denníka takisto priateľom povedal, že očakáva, že T. Mayová tento rok dobrovoľne odstúpi. Jeho spojenci poukazujú na ďalší veľavravný náznak – T. Mayová po decembrovom pokuse vytlačiť ju z úradu prejavuje malý záujem o stanovenie pobrexitovej domácej agendy na nasledujúce dva roky, ako napísal The Sun.