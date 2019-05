Mayová svoje odstúpenie oznámi v piatok, tvrdí The Times

23.05.2019, 09:17 | TASR

Britská premiérka Theresa Mayová by mala odstúpenie zo svojej funkcie oznámiť v piatok 24. mája. Vo štvrtok to bez citovania zdrojov napísal britský denník The Times. Na základe tohto údajného plánu T. Mayová zostane premiérkou, kým v dvojfázovom procese nebude zvolený jej nástupca. O dvoch konečných kandidátoch bude napokon hlasovať 125-tisíc členov Konzervatívnej strany, píšu The Times.