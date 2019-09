Medzeru po boeingoch nahradili iní dopravcovia, prináša to problémy

29.09.2019, 11:47 | TASR

Medzeru, ktorá vznikla po uzemnení lietadiel Boeing 737 MAX, nahradili kapacity iných dopravcov. Do európskeho vzdušného priestoru sa tak stále viac dostávajú lietadlá mimoeurópskych aerolínií, pri ktorých sa cestujúci kompenzácií za zrušený či meškajúci let domôžu len čiastočne, alebo vôbec.

Skonštatoval to František Herynk zo spoločnosti Click2Claim, ktorá sa špecializuje na pomoc cestujúcim pri problémoch s ich letom. „Nariadenie EÚ, podľa ktorého sa cestujúcim vypláca kompenzácia za meškajúce lety, je v tomto prípade účinné len čiastočne. Pokrýva totiž iba odlety týchto aerolínií z Európy, nie však spiatočné lety," upozornil F. Herynk.

Túto situáciu by podľa neho mohli najviac pocítiť ľudia, ktorí sa chystajú vyraziť k moru až v jesenných mesiacoch. „Stále príjemné letné teploty, menej turistov, výhodnejšie ceny, to všetko turistov láka v tomto termíne čerpať dovolenku. Najobľúbenejšími oblasťami sú Turecko, Tunisko, Maroko a Egypt," priblížil F. Herynk.

Aerolínie, ktoré spadajú pod európske nariadenie, sú na cestách do týchto destinácií pre nedostatok lietadiel nahradzované aj mimoeurópskymi, napríklad africkými aerolíniami. Táto situácia tak prináša pre cestujúcich riziko.

„Pri viac než trojhodinovom meškaní letu z tuniskej Djerby do Bratislavy s tuniskými aerolíniami nemá cestujúci nárok na odškodnenie. Ale pokiaľ by išlo o rovnaký let s európskou leteckou spoločnosťou, nárok na odškodnenie by už bolo možné uplatniť," ozrejmil F. Herynk.

Ľudia si pritom podľa jeho slov už začínajú zvykať na to, že v prípade problémov s letom majú nárok na odškodnenie. „Svedčí o tom aj rastúci počet žiadostí o kompenzácie. Oproti minulému roku ide o nárast o viac než 15 percent. Potom sú však niektorí cestujúci veľmi prekvapení, keď im oznámime, že let bol vykonávaný mimoeurópskou spoločnosťou a nárok na kompenzáciu v takom prípade, žiaľ, nie je," dodal.

Situácia sa podľa neho ešte nejaký čas nezlepší. Počet charterových letov s príchodom jesene zásadne neklesá. Mnoho ľudí totiž svoju dovolenku odložilo a využíva lacnejšie ceny za zájazd, ubytovanie aj cestu práve v týchto mesiacoch.