Menej potvrdení, viac úspor. Prichádza tretia novela antibyrokratického zákona

31.10.2019, 11:12 | TASR

Do tretej novely zákona proti byrokracii Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) navrhol zrušiť predkladanie ďalších ôsmich potvrdení, ktoré ľuďom ušetria viac ako 18,4 milióna eur za rok. Oznámil to vo štvrtok na brífingu vicepremiér Richard Raši (Smer-SD). Návrh novely by mala podľa neho do konca roku 2019 schváliť vláda, budúci rok by ho mal prerokovať nový parlament a novely by mala byť účinná od 1. novembra 2020.