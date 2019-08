Menové vojny medzi USA a Čínou môžu poškodiť viac Európu. Je zraniteľná

07.08.2019, 15:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Začiatkom tohto týždňa bol rušný nielen na burzách, ale aj v menovej oblasti. Colná vojna medzi USA a Čínou sa totiž preliala aj do menového boja. Čína oslabila svoj jüan, za čo si vyslúžila od Donalda Trumpa nálepku menového manipulátora. Čo môžu znamenať tieto slovné prestrelky pre Európu a svetovú ekonomiku?

Každá akcia má svoju reakciu. Tak by sa dali zhrnúť udalosti na finančných trhoch z posledných dní. USA minulý týždeň zaviedli nové clá na čínske tovary. Na to reagovala Čínska centrálna banka PBOC, ktorá nechala padnúť domácu menu pod psychologickú hranicu sedem jüanov za dolár, čím nahnevala D. Trumpa. USA následne označili Čínu za menového manipulátora.

Ekonómovia však tvrdia, že za oslabovaním jüanu je skôr únik kapitálu z Číny a vysychanie dolárového financovania.

Limity oslabovania

Oslabenie čínskej meny vyvolalo panický únik z rizikových aktív. Následne Čína podporila svoju menu, čo sčasti upokojilo investorov.

„Čína nemôže nechať oslabiť domácu menu až príliš, lebo by hrozil masívny odliv kapitálu z krajiny,“ vysvetľuje Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Czech Fund. Proti nemu by Peking musel zakročiť masívnym predajom svojich devízových rezerv. Pritom oslabenie vlastnej meny je prirodzená obranná reakcia na obchodnú vojnu. Čínski vývozcovia môžu aspoň čiastočne kompenzovať vyššie clá do USA slabšou menou.

Na druhej strane L. Kovanda pripomína, že Čína dlhodobo svoju menu oslabuje, aby pomáhala čínskym firmám lacnejšie exportovať.

Spojené štáty naposledy jednostranne intervenovali za slabší dolár na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Medzinárodný menový fond (MMF) v júli uviedol, že hodnota jüanu je v súlade s vývojom čínskej ekonomiky, zatiaľ čo americký dolár je nadhodnotený o šesť až 12 percent.

Dolár môže oslabovať najmä

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť